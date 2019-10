Miles de personas celebran en Zarautz el Kilometroak

El final de una era merece una despedida por todo lo alto si esta ha resultado exitosa. La fiesta de las ikastolas de Gipuzkoa por excelencia, Kilometroak, celebra hoy en Zarautz su cita anual y un anunciado «cambio de ciclo». A partir de la próxima edición nada será lo mismo, ya que se pretende que la iniciativa se prolongue a lo largo de todo el año, no solo en una cita potente que eclipse el resto de acciones. Una fórmula más cercana a las formas de consumo y disfrute más sostenible de la sociedad y distinta al formato de gran fiesta que reúne a miles de personas pero que organizativamente cada año resulta todo un reto para que no termine desbordándose por la masiva asistencia.

Será un punto y aparte tras 42 años, y el reto de poner colofón a estas más de cuatro décadas le ha correspondido por tercera vez a Zarautz y a su ikastola Salbatore Mitxelena, bajo el lema 'Ni, hi, hura, ikastola mundura!'.

«Debemos reforzar lo que nos une para hacer frente a los retos que tenemos por delante», ha defendido la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, en el acto de apertura que se ha celebrado a las 9.30 horas de la mañana y al que han acudido, además, la viceconsejera de Administración y Servicios Olatz Garamendi, la viceconsejera de Política Lingüística, Miren Dobaran, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, el presidente de las Juntas de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, el presidente de la Federación de Ikastolas concertadas Ikastoleen Elkartea, Koldo Tellitu, y la presidenta de la asociación cultural Kilometroak, Nekane Artola.

«A los alumnos les debemos una educación en euskera que responda a sus necesidades», ha defendido Uriarte, quien ha apuntado la «necesidad» de «seguir actualizando y transformando la educación en los próximos años, mediante una nueva Ley de Educación adaptada en los tiempos en los que vivimos».

Iñigo Ameztoi, presidente del centro educativo que ejerce de anfitrión, ha destacado por su parte la gran labor que el Kilometroak ha realizado desde sus inicios, «aunque toca mirar hacia adelante», mientras que la presidenta de la asociación cultural, Nekane Artola, ha enumerado los tres retos que las ikastolas deben abordar: «Mejorar el uso del euskera entre los jóvenes para evitar regresar a las situación de hace 30 años; afrontar la baja tasa de natalidad para evitar que las ikastolas compitan entre ellas por los alumnos y reforzar la inclusión de los alumnos inmigrantes en los centros educativos».

Respuesta multitudinaria

Miles de personas se dan cita ya en la cabecera de Urola Kosta. Desde la organización se había pedido que se utilizara el transporte público para llegar hasta el recorrido y la mayor parte de la multitud que se ha acercado a Zarautz ha seguido la recomendación. El ambiente es inmejorable y muchos chavales participan a esta hora en las diferentes iniciativas que se han organizado con motivo de la fiesta. También se puede ver ya a multitud de personas en el circuito de 7,7 kilómetros dividido en tres áreas, propuesto para esta edición. Hace buena temperatura aunque, algunos, miran al cielo. La previsión meteorológica apunta a una mañana tranquila pero que puede torcerse a partir de mediodía.

Malecón, ikastola y muelle

El recorrido se divide en tres espacios que componen la primera parte del lema 'Ni... hi... hura... Ikastola mundura!' El área ubicada en la ikastola ('Hi') es la más tranquila, destinada a las familias, con talleres, pruebas, clases de baile etc. La zona del Malecón ('Ni') reunirá a un buen número de 'beti gaztes', con distintos conciertos -con Skasti de cabeza de cartel- y actividades deportivas. Y el tercer 'gune', en Mollarri ('Hura'), reunirá a los más jóvenes con las actuaciones de grupos como Sonakay, Ene Bada, Ai ama eta Aneguria, Mac Onak y Bad Sound.