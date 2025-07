De los jugadores de un club de fútbol francés a un reincidente local

Está prácticamente pegada al territorio francés. Sólo el río Bidasoa la separa del país vecino. La gasolinera Bidasoil no destaca por la afluencia de tráfico ... que soporta, sino por su proximidad con la muga. Este es precisamente el factor que la hace propicia para llevar a cabo 'simpas', aunque «no es muy habitual» que se produzcan en el día a día. La responsable de la estación de servicio, Itsaso Lozano, comparte la observación realizada por los trabajadores de otras gasolineras y confirma que la mayoría responde a un perfil «extranjero: franceses y portugueses», aunque «no siempre es así».

De hecho, recuerda un caso en especial en el cual una persona de la zona cometió 'simpas' en el establecimiento de forma recurrente: «Hace un tiempo se corrió el rumor de que si no pagabas, no te pasaba nada. Entonces, había gente que intentaba aprovecharse de ello». Pero esta vez se quiso sentar precedente y cortar los 'simpas' de raíz.

«Una persona hizo varios 'simpas' en la gasolinera y se le identificó. Fue a juicio y, además de pagar el dinero que debía en combustible, se le impuso una sanción añadida por los delitos cometidos». Hacer 'simpas' en las gasolineras no sale gratis, y al otro lado de la frontera lo saben bien. «Otro caso que recuerdo es el de unos chavales de un equipo de fútbol francés. Uno de ellos se fue sin pagar y me quedé con el chándal que llevaba. A los pocos días, y viendo que a su compañero no le había llegado denuncia alguna, otro chico vino con el mismo chándal y también se fue sin pagar la gasolina».

«Contactamos con el equipo»

Pese a que ya habían interpuesto una denuncia, desde la gasolinera decidieron dar un paso adelante. «Contactamos con el equipo de fútbol y les hicimos saber cuál era la situación. Al día siguiente vino un representante del club y nos pagó todo», concluye Lozano.