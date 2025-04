El electrón

Comenta Compartir

Circula en el país vecino una leyenda muy siglo XXI según la que no hay portugués que no tenga una foto con su presidente de ... la República, Marcelo Rebelo de Sousa. No sería tan raro teniendo en cuenta que se le ha visto con su carro en un supermercado.

Siendo como fue ayer el aniversario de la República me ha venido a la cabeza el de aquí, el emérito, muy campechano, porque le hemos llegado a ver en fotos no en un súper pero sí con visera al revés y a cargo de los chorizos en una barbacoa. Ahora es noticia por sus extrañas demandas judiciales y gracias a ello le hemos podido conocer un poco más personalmente. Sus amigos fieles, su circulo íntimo que va a visitarle a Abu Dabi, no apoyan esas iniciativas: «Pero alguien que conoce a Juan Carlos I sabe que es un electrón libre; no atiende a consejos, nunca lo ha hecho». En este capítulo monárquico también ha sido noticia esta semana su nuera, la reina Letizia, que fue vista entrando en un centro de belleza del barrio madrileño de Tetuán, como si tal cosa. No sabemos si ella considera a su suegro otro tipo de partícula subatómica como neutrón o protón. Que la reina acuda anónimamente a un centro de la calle en vez de hacer que la esteticista vaya al palacio se considera 'lujo silencioso'. Así definen en las revistas las cosas que hace Isabel Preysler, que ayer, por cierto, fue más mentada que el Premio Nobel ganado por el escritor, a cuenta de la muerte de su ex novio, Vargas Llosa.

