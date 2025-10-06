Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los galardonados en el 24º Concurso de Sidra de Gipuzkoa posan con sus respectivos reconocimientos. DFG

Izeta, de Aia, se lleva el primer premio en el concurso de sidra de Gipuzkoa

Zapian y Altzueta completan el podio, mientras Aburuza vence en sidra espumosa e Itxasburu entre las bebidas más innovadoras

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:21

Comenta

La sidrería Izeta, de Aia, ha sido la vencedora del 24º Concurso de Sidra de Gipuzkoa, celebrado este lunes en Albaola Itsas Etxea, de Pasaia. Zapian (Astigarraga) -vencedora en las últimas dos ediciones- y Altzueta (Hernani) han completado el podio. Mediante este certamen, la Diputación de Gipuzkoa también quiere reconocer la «valentía de los y las sidreras en la elaboración de nuevas sidras», por lo que ha concedido premios también a la mejor sidra espumosa, que ha recaído en la sidrería Aburuza (Aduna), y al producto más innovador, que se ha llevado la sidrería Itxasburu (Hernani) por la sidra 'Batekoa', realizada con manzanas de la variedad Moko. El diputado de Equilibrio Territorial Verde, Xabier Arruti, ha remarcado que con esta variedad de galardones, el Concurso de Sidra de Gipuzkoa constituye un «reconocimiento que reafirma el valor de nuestras tradiciones y la capacidad de mirar al futuro sin perder las raíces».

La edición de este año coincide con el milenario del primer documento escrito en el que aparece la palabra 'Ipuskoa', motivo por el cual el certamen ha cambiado de ubicación y se ha trasladado a la factoría de Albaola, en Pasaia. Un escenario «emblemático» elegido «para celebrar la tradición y el sabor de nuestra tierra, y recordar el papel esencial que la sidra ha desempeñado en la historia de Gipuzkoa». «Pocos productos nos conectan tanto con nuestra tierra y nuestro paisaje como la sidra», ha señalado Arruti, quien también ha recordado que fue un producto «fundamental para la supervivencia de los marineros vascos que viajaban a Terranova en los siglos XVI y XVII».

Esta cita anual reúne a sidreros, catadores, representantes del sector, de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa y de la propia Diputación de Gipuzkoa. El jurado ha estado formado, este año como novedad, por prestigiosos sumilleres y catadores seleccionados por la Denominación de Origen Euskal Sagardoa. La cata se ha realizado a ciegas, siguiendo una rigurosa metodología propuesta por el propio Consejo Regulador. Todas las sidras premiadas podrán llevar en sus botellas, durante todo el próximo año, un sello acreditativo que mostrará la clasificación de oro y plata.

Reconocimiento a Xabier Agote

En el contexto del milenario de la palabra 'Ipuskoa', la Diputación ha querido aprovechar el acto para rendir homenaje a Xabier Agote, director de Albaola, por su «contribución a la historia y la cultura de nuestra tierra». Agote ha recibido una manzana tallada en madera por su trabajo durante estos años en Albaola, donde «ha rescatado la historia marítima de los vascos durante años dando a conocer la relevancia del mar en nuestra historia y condición de pueblo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  5. 5

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  6. 6 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  7. 7 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  8. 8

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  9. 9

    La Real toca fondo en Anoeta
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Izeta, de Aia, se lleva el primer premio en el concurso de sidra de Gipuzkoa

Izeta, de Aia, se lleva el primer premio en el concurso de sidra de Gipuzkoa