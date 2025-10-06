Izeta, de Aia, se lleva el primer premio en el concurso de sidra de Gipuzkoa

Miguel Ángel Mata San Sebastián Lunes, 6 de octubre 2025, 20:21 | Actualizado 20:35h. Comenta Compartir

La sidrería Izeta, de Aia, ha sido la vencedora del 24º Concurso de Sidra de Gipuzkoa, celebrado este lunes en Albaola Itsas Etxea, de Pasaia. Zapian (Astigarraga) -vencedora en las últimas dos ediciones- y Altzueta (Hernani) han completado el podio. Mediante este certamen, la Diputación de Gipuzkoa también quiere reconocer la «valentía de los y las sidreras en la elaboración de nuevas sidras», por lo que ha concedido premios también a la mejor sidra espumosa, que ha recaído en la sidrería Aburuza (Aduna), y al producto más innovador, que se ha llevado la sidrería Itxasburu (Hernani) por la sidra 'Batekoa', realizada con manzanas de la variedad Moko. El diputado de Equilibrio Territorial Verde, Xabier Arruti, ha remarcado que con esta variedad de galardones, el Concurso de Sidra de Gipuzkoa constituye un «reconocimiento que reafirma el valor de nuestras tradiciones y la capacidad de mirar al futuro sin perder las raíces».

La edición de este año coincide con el milenario del primer documento escrito en el que aparece la palabra 'Ipuskoa', motivo por el cual el certamen ha cambiado de ubicación y se ha trasladado a la factoría de Albaola, en Pasaia. Un escenario «emblemático» elegido «para celebrar la tradición y el sabor de nuestra tierra, y recordar el papel esencial que la sidra ha desempeñado en la historia de Gipuzkoa». «Pocos productos nos conectan tanto con nuestra tierra y nuestro paisaje como la sidra», ha señalado Arruti, quien también ha recordado que fue un producto «fundamental para la supervivencia de los marineros vascos que viajaban a Terranova en los siglos XVI y XVII».

Esta cita anual reúne a sidreros, catadores, representantes del sector, de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa y de la propia Diputación de Gipuzkoa. El jurado ha estado formado, este año como novedad, por prestigiosos sumilleres y catadores seleccionados por la Denominación de Origen Euskal Sagardoa. La cata se ha realizado a ciegas, siguiendo una rigurosa metodología propuesta por el propio Consejo Regulador. Todas las sidras premiadas podrán llevar en sus botellas, durante todo el próximo año, un sello acreditativo que mostrará la clasificación de oro y plata.

Reconocimiento a Xabier Agote

En el contexto del milenario de la palabra 'Ipuskoa', la Diputación ha querido aprovechar el acto para rendir homenaje a Xabier Agote, director de Albaola, por su «contribución a la historia y la cultura de nuestra tierra». Agote ha recibido una manzana tallada en madera por su trabajo durante estos años en Albaola, donde «ha rescatado la historia marítima de los vascos durante años dando a conocer la relevancia del mar en nuestra historia y condición de pueblo».