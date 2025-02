Comenta Compartir

Estoy en esa edad en la que me siento muy de acuerdo con Alex de la Iglesia, que declara que es ridículo estar todo el ... tiempo diciendo, a sus años, «esto ya lo he vivido», como de vuelta de todo y dando lecciones a la juventud baila. Pero también estoy en esa edad en que me posiciono en contra de que quiten los prospectos de las medicinas, aunque sé que todo está en internet. O sea, estoy en esa edad.

Me hago un poco la lista y la tecnologizada pero me quedo plaf cuando un amigo me manda un mensaje, en el sopor dominguero: ¿Quieres saber lo que Copilot dice de ti? -¿Copilot? Me lo explica, es un asistente virtual de Inteligencia Artificial. Y dice el inteligente Copilot que Josune Diez Etxezarreta es periodista y que «uno de sus artículos mas conocidos es el que trata sobre el metabolismo y la dietas titulado 'Mi cuerpo'». Fue algo que escribí aquí y que utilizó sabiamente la doctora nutricionista Silvia Zuluaga en su blog para resaltar unos cuantos errores (míos) sobre el adelgazamiento, sobre la morcilla y los croissants. Otro hito profesional: la misma herramienta de Inteligencia Artificial enlaza con una foto mía de 1989 entrevistando a un director de cine en la que (yo) no estaba nada favorecida. Así que llevo 26 años -casi un tercio de los 90 de este periódico- escribiendo esta columna y queda para la posteridad solo aquel artículo en el que se demostraba a las claras que, a veces, estoy sobrada de carnes.

