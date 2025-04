Los ladrones se dejaron tres millones

En la primera página de EL DIARIO VASCO del 30 de abril de 1970, entre noticias internacionales, una fotonoticia informaba acerca del 'Robo en un ... banco'…

La foto no era demasiado expresiva, la fachada de la entidad bancaria objeto del atraco a mano armada, la sucursal en Zarautz del entonces Banco de Vizcaya, pero la historia que había detrás tenía varios puntos de interés. Por un lado, el alto montante del dinero robado (aunque, como veremos, podía haber sido más).

Sólo estaba el gerente

«Tres hombres jóvenes, armados de pistolas –escribieron hace 55 años–, atracaron ayer, sobre las tres y media de la tarde, la sucursal del Banco de Vizcaya en Zarauz. Se llevaron 4.700.000 pesetas, aproximadamente».

Los atracadores aprovecharon un momento en que las oficinas estaban casi vacías…

«El hecho ocurrió cuando solamente se hallaba en el local el gerente de dicha sucursal, don Luis Echave. Los asaltantes penetraron por la puerta trasera (…) y tras amenazar con sus pistolas al gerente, se apoderaron de la cantidad citada. Acto seguido amordazaron a don Luis Echave y lo ataron fuertemente a una silla, encerrándolo en el interior de la caja fuerte del establecimiento».

Ataduras apretadas

El discreto atraco no se descubrió hasta que un cuarto de hora después llegó un empleado, el cajero José Barrena, y dio la voz de alarma.

Según informaron en el diario «hubo que descerrajar la caja fuerte, ya que su llave se la llevaron los atracadores, para liberar al gerente, que sufría una fuerte excitación nerviosa y falta de riego sanguíneo, en alguno de sus miembros, debido a que las fuertes ataduras impedían el normal paso de la sangre».

Una curiosidad de aquel atraco fue que los alrededor de 4,7 millones de pesetas hubieran podido ser más, unos 7,7 millones, si los ladrones hubieran estado más atentos.

«Afortunadamente los atracadores no se apercibieron de una bolsa que contenía nada menos y nada más que tres millones de pesetas, la cual naturalmente quedó en la sucursal del Banco».

El atraco lo cometieron miembros de ETA, que en aquellos tiempos usaba con cierta regularidad esta fórmula como fuente de ingresos. Hoy nos llama mucho la atención que en el caso concreto del robo de Zarautz no se la mencionase directamente sino a «una organización clandestina de activistas». Acaso no estuviese claro qué facción cometió el atraco pero no quedaban dudas de que se trataba de la banda terrorista ETA.

Como pudo leerse hace 55 años, «según informaciones que nos proporcionó la Guardia Civil, los tres atracadores que penetraron en el Banco de Vizcaya hablaban, ente sí, perfecto euskera. Ellos manifestaron al gerente que se trataba de un 'golpe económico' perpetrado por determinada organización clandestina de activistas».