«Extraordinarios proyectos» para Hondarribia

Vivir es tener proyectos. Las personas y las ciudades. Hace 65 años, en la edición de EL DIARIO VASCO del 3 de abril de 1960, ... encontramos un entusiasta artículo sobre…

Ampliar Cabecera del artículo que apareció en DV el 3-IV-1960.

Miguel del Bidasoa, seudónimo de Juan Luis Seisdedos, el corresponsal de DV en Irún, firmaba aquel texto, que comenzaba así…

«Los bidasotarras y otras personas que, sin serlo, visitan Fuenterrabía, comentan los nuevos proyectos del Ayuntamiento ondarribitarra para convertir la ciudad –ya lo es en ciertos aspectos– en uno de los primeros lugares turísticos de Europa».

Seisdedos se ponía al habla con el entonces alcalde de Hondarribia, José Ramón Fernández Casadevante, para repasar los «extraordinarios proyectos» previstos y en marcha dentro del Plan General de Ordenación Urbana, entonces a punto de aprobarse.

¿Reconstruir la picota?

El alcalde destacaba la restauración ya hecha del castillo de Carlos V, que «viene a revalorizar el valor histórico y turístico de este casco antiguo. Los visitantes van a poder saborear con la mayor amplitud los encantos de la vieja Fuenterrabía».

Apuntaba Fernández Casadevante una idea que no se llevaría a la realidad: «En el centro de la Plaza de Armas va a ser reconstituida la picota que existía antiguamente, y de la que se han encontrado, incluso, algunos fragmentos».

La «puesta en valor», que dirían hoy, del casco antiguo de Hondarribia se completaba en 1960 con la posible «apertura de galerías que se han descubierto recientemente» y el impulso de «bares típicos»: «Vamos a estimular también –decía el alcalde– la construcción de bares típicos que no sean 'pastiches', que guarden armonía, sin desentonar en el menor detalle con el conjunto urbanístico ondarribitarra».

Ampliar La plaza de Armas, en los años 40. Pascual Marín – Fondo Marín - Kutxateka

Entre los planes de aquella Hondarribia entonces del futuro y hoy del pasado estaba el desarrollo del polígono industrial de Mendelu. Escribían (¿sin demasiado entusiasmo?) en 1960…

«La zona del barrio de Mendelu (el que linda con Irún), en el que se permitirá la construcción de talleres y pequeñas industrias, a fin de que permitan afincarse allí a la gente que no desee abandonar el pueblo para dedicarse a tales menesteres. Se procurará que no sea incompatible el aspecto de estas industrias con la estética general de la ciudad, predominantemente turística. El señor alcalde cree que Fuenterrabía debe mantener y estimular la propia belleza».

«Los mayores alicientes»

Ni el señor alcalde ni el Plan General eran demasiado concretos a la hora de referirse a la zona de la Marina…

«Se le va a dotar de los mayores alicientes que constituyen, sobre todo durante el verano, un constante atractivo para los turistas, de forma que éstos no tengan que abandonar la ciudad para buscar distracciones que se le puedan dar aquí».

Texto completo publicado por EL DIARIO VASCO el 3 de abril de 1960.

Respecto a la playa de Hondarribia, tenemos que olvidarnos de su actual configuración, con el puerto deportivo creado en 2001, y acordarnos de aquellos tiempos en que, tras la culminación del espigón en 1955, iba ganándose una enorme extensión de arena, con un espacio intermedio en el que se ubicaría el aparcamiento y una zona ajardinada en la que en 1973 se construiría el campo de fútbol.

Sin embargo, en abril de 1960 preveían muchos más elementos para el área…

«A medida que se van alejando las aguas de la playa primitiva, va quedando libre una gran zona arenosa, que llegará a ser de una gran extensión. Aquí se creará la llamada 'zona verde'. No figurará en ella ninguna construcción de carácter particular. Todo tendrá un carácter público: campos de tenis, piscinas, clubs, casino, una zona de aparcamiento que podrá albergar 1.500 coches, un jardín infantil, etc. Se habla, incluso, de construir allí –esto no lo afirma ni lo niega el alcalde– un Instituto de Investigaciones Estéticas».