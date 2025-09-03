Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista parcial del puente de Endarlaza.
La calle de la memoria guipuzcoana

¿Cuáles eran los atractivos de Irun y Hondarribia?

Los así considerados en 1950 aparecían en un artículo sobre la idea de organizar circuitos turísticos conjuntos

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:05

Estamos leyendo la crónica irunesa del DV del 3 de septiembre de 1950, firmada por José Antonio Lecuona: «El vicerrector del Seminario Diocesano de París, ... doctor Devaux, en su visita a las ciudades de Irún y Fuenterrabía, no ha podido ocultar su profunda impresión por el ambiente culto, simpático y moderno de ambas ciudades».

