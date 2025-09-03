¿Cuáles eran los atractivos de Irun y Hondarribia?

Estamos leyendo la crónica irunesa del DV del 3 de septiembre de 1950, firmada por José Antonio Lecuona: «El vicerrector del Seminario Diocesano de París, ... doctor Devaux, en su visita a las ciudades de Irún y Fuenterrabía, no ha podido ocultar su profunda impresión por el ambiente culto, simpático y moderno de ambas ciudades».

A todos nos gusta que piropeen nuestras localidades, con lo que muchos se sentirían satisfechos con aquel comentario de un visitante definido como «ilustre».

Ampliar Cabecera de la crónica de EL DIARIO VASCO el 3-IX-1950.

El corresponsal en Irun, Juan Antonio Lecuona, aprovechaba hace 75 años para hacer campaña en pro de hacer un frente común para la promoción turística de ambas ciudades del Bidasoa…

«Llegando a una estrecha cooperación con el gremio de hostelería y baristas por una parte, autoridades y comunidades religiosas, sin omitir a las diferentes Oficinas de la Dirección General del Turismo, se puede lograr un verdadero sueño de las dos ciudades hermanas».

Puente de Endarlaza

Lecuona imaginaba el diseño de itinerarios turísticos en autobús por Hondarribia e Irun, que recorriesen los principales atractivos de ambas ciudades. ¿Quieren que curioseemos los polos de atracción que mencionaban hace 75 años? Lógicamente, la mayor parte siguen siendo los mismos pero otros que citaban en 1950 acaso les sorprendan…

«Supongamos que con una serie de autocares se puede organizar diaria o periódicamente un itinerario, que entre otros, podría ser a base de visitar: el puente de Endarlaza, lleno de episodios de las guerras carlista y en materia de contrabandistas (…). Después nos encontramos con el puente internacional de Behobia, isla de los Faisanes, ruinas del castillo de Gaztelu Zahar, la columna de San Juan Arri, el edificio de la Casa Consistorial, casa Beraun, fuerte y ermita de Santa Elena, monte y ermita de San Marcial, puente internacional de la Avenida de Francia, edificio del Casino de Irun (al efecto interesaría organizar fiestas), iglesia de los Padres Pasionistas y un etcétera interminable de otros bellísimos lugares pintorescos, turísticos, destacando la visita del primer templo parroquial».

«En Fuenterrabía son interminables los lugares a visitar. Nos encontramos con el Santuario de Guadalupe, iglesia parroquial, las ruinas de la ciudad amurallada, Plaza de las Armas, castillo de Carlos V, ermita de Santa Engracia, el faro castillo de los piratas, la Marina, puerto refugio, calle de Pampinot y otros muchos lugares llenos de arte, cultura y religiosidad».

«Múltiples» beneficios

«Se impone, nuestro modo de ver, la implantación de itinerarios turístico-religiosos por el bien de Irún y Fuenterrabía. Perjuicios no cabe ocasionar. Los beneficios han de ser múltiples».

Y se dejaba llevar por el entusiasmo el corresponsal Juan Antonio Lecuona, comparando la idea con los grandes circuitos turísticos que funcionaban en París...