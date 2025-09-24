Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un ertzaina da el alto a un camión en el marco de las pruebas de control de emisiones que se llevan a cabo en el peaje de Irun. Fernando De la Hera

Gipuzkoa testea un sistema para detectar al instante los excesos de gases en camiones

Un proyecto piloto que lleva probándose un año en el peaje de Irun revela que el 2% de los tráileres contamina más de lo permitido por tener anulado ilegalmente el sistema AdBlue

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:02

Lucha contra la contaminación ambiental y contra la picaresca. Es lo que está detrás de un proyecto que se lleva probando un año en Gipuzkoa ... y que en esta fase de testeo ha revelado que el 2% de los camiones de transporte internacional que cada día cruzan la muga con Francia contaminan más de lo permitido. El campo de pruebas no ha sido pequeño, pues se han medido las emisiones de gases de unos 500.000 tráileres que han transitado por el peaje de Irun en sentido Bilbao. De esos infractores, el 1,6% eran vehículos con matrícula extranjera y el 0,4% restante, española.

