Gipuzkoa ha registrado 1.126 matrimonios homosexuales a los 20 años de su legalización

¿Acepta libre y voluntariamente unirse en matrimonio a Joaquín Garrido? Y Joxean Zapirain dijo 'sí'. La ceremonia se celebró el 23 de septiembre de ... 2005. No intercambiaron alianzas y tampoco hubo muchos invitados. Joxean, uno de los protagonistas que acompañan estas páginas, tiene que consultar la fecha de su boda porque no la recuerda, según admite. «Serían tantas fechas las que tendría que recordar...», afirma, aludiendo a todas las «dificultades» a las que tuvieron que hacer frente en sus 38 años de relación. De lo que sí se acuerda es de la cantidad de medios de comunicación que esperaban en la entrada de los juzgados de San Sebastián. La pareja formada por Joxean y Joaquín fue de las primeras en contraer matrimonio en Gipuzkoa. Han pasado 20 años desde que el matrimonio entre personas del mismo sexo se protegiera por ley en España, siendo a día de hoy una realidad normalizada en nuestra sociedad y que también se ve reflejada en cifras. El Día del Orgullo que se celebra este sábado conmemora también este vigésimo aniversario.

Desde 2005 se han formalizado un total de 1.126 matrimonios en Gipuzkoa. En cifras anuales ha habido un salto de los 26 matrimonios celebrados el primer año de aplicación de la ley –69 en el conjunto de Euskadi–, hace 20 años, a los 92 registrados el año pasado, que supusieron un récord según los datos de evolución facilitados por el Eustat.

De todas esas bodas celebradas desde entonces, 483 fueron hombres los contrayentes, frente a las 643 mujeres. Si bien el primer año el número de matrimonios entre varones superaba ampliamente a los formados por mujeres (19 y 7 respectivamente) las tornas fueron cambiado y hoy son más las uniones lésbicas selladas en matrimonio que las formalizadas por hombres, casi dos de cada tres. Así, de las 92 ceremonias celebradas en el último año en Gipuzkoa, 56 tuvieron a ellas como protagonistas (60,9%).

Por otra parte, el número de divorcios, separaciones y nulidades suman un total de 109 desde 2011 (no hay más datos disponibles en el Instituto vasco de estadística).

Han pasado ya veinte años desde que España se colocara a la cabeza en la igualdad de derechos al dar luz verde a las bodas entre personas homosexuales. Con ello, se convirtió en el tercer país de la Unión Europea que consagraba legalmente los matrimonios entre personas del mismo sexo. No obstante, si se compara la cifra con el resto de uniones civiles, apenas representan el 3% del total.

La norma tampoco estuvo exenta de polémica. El PP recurrió su puesta en vigor en 2005, tras la reforma del Código Civil, hasta que en noviembre de 2012 los matrimonios homosexuales lograron el aval del Tribunal Constitucional. La decisión puso fin a la incertidumbre jurídica que rodeó esos siete años siguientes.

Ante notario

En 2015, se produce otro cambio importante «cuando se aprueba la ley de jurisdicción voluntaria, que modifica el Código Civil y modifica también la ley de Registro Civil, que admite el matrimonio ante notario», explica Javier Oñate, notario de San Sebastián. «Al principio fue un 'boom', porque la ventaja es que el trámite es muy rápido, aunque luego se normalizó». A lo largo de los años, Oñate ha registrado cerca de «un centenar» de matrimonios, de los que «aproximadamente entre un 5 y un 10%» han sido entre personas del mismo sexo.

El trámite es sencillo y no se suele extender más de 15 minutos. «Simplemente se realiza la lectura de la escritura de matrimonio, aunque hay contrayentes que suelen leer algo para que no sea tan frío y darle un carácter un poco más festivo o entrañable. Va por gustos. Hay quien, aparte de los dos testigos, que es obligatorio, vienen con los padres, hermanos o algunos amigos, pero siempre es un acto íntimo. Alianzas normalmente no se intercambian pero hay gente que sí, como la última boda que tuvimos entre dos chicos la semana pasada». Oñate observa que las uniones entre homosexuales son una realidad «totalmente normalizada a día de hoy tanto por parte de la gente joven como por personas de más edad, y que se entiende que es algo que forma parte de la intimidad de cada uno».

Casarse ante notario tiene un coste aproximado de 700 euros, entre la escritura de matrimonio (200-300 euros), el expediente matrimonial (trámite que se puede realizar desde 2021 en la notaría y que asciende a 300-400 euros) y en el caso de firmar capitulaciones, habría que sumar otros 200 euros.