El gasto de los centros para atención a las personas sin hogar aumenta un 31% en Gipuzkoa

El gasto de Gipuzkoa en los centros para atención a las personas sin hogar aumentó un 31% en 2024, según datos emitidos por el Instituto ... Vasco de Estadística (Eustat). Traducido a cifras exactas, significa que el territorio destinó casi diez millones de euros más (llegando a los 39.077.000€) que en 2022, cuando se invirtieron 29.691.000 euros. El crecimiento del monto dirigido a estos servicios se da también en el conjunto de Euskadi, donde la cifra total alcanza los 103,5 millones, un 36% más que en 2022.

La tendencia ascendente no es meramente económica. En Euskadi, la media de personas atendidas diariamente en estos centros aumentó un 24% en 2024, con 4.230. De todas ellas, 830 estaban en una situación residencial más grave ('sin techo'). Las plazas ocupadas por mujeres víctimas de violencia de género crecieron un 17,4%. Durante el curso pasado, los centros guipuzcoanos alojaron a un total de 1.522 personas, 228 más que en 2022. Según Eustat, Euskadi cuenta con 281 centros de este tipo, de los cuales 121 están en Gipuzkoa.

La red de recursos para personas sin hogar ofertó el año pasado una media de 5.242 plazas de alojamiento, 929 plazas más que en 2022, con un nivel de ocupación del 80,7 %. De estas plazas, 2.293 se ofertaron desde centros de acogida y 2.913 desde pisos o viviendas habilitados para este uso.

El 13,3% de las plazas estatales

La oferta de plazas en Euskadi supone el 13,3% del total ofrecidas a nivel estatal. Además, el personal vasco cuenta con un grado de profesionalización superior, con un 73,8 % de trabajadores asalariados frente al 51,7% en el conjunto del Estado. La red de centros estuvo atendida en 2024 por un total de 2.703 personas, de las cuales 539 (19,9 % del total) fueron voluntarias.

Respecto a la concentración de la oferta de plazas, Gipuzkoa presentó el modelo más descentralizado. Donostia acumuló el 43,4% de las plazas de alojamiento, mientras que el resto se distribuyó por todo el territorio. Contrasta con el caso de Álava, donde la capital, Vitoria, concentró el 95,5% de las plazas de alojamiento.

Gipuzkoa también cuenta con con el mayor porcentaje de centros mixtos, con el 86 %, frente a Álava y Bizkaia, con un 80,6 % y un 69,4 %, respectivamente. Estas instalaciones están dirigidas a personas de ambos sexos.