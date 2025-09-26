Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acceso al Gaueko Aterpea, uno de los centros habilitados en Donostia. Arizmendi

El gasto de los centros para atención a las personas sin hogar aumenta un 31% en Gipuzkoa

El territorio destinó el año pasado 39 millones de euros, diez más que en 2022

Martin Ruiz Egaña

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:16

El gasto de Gipuzkoa en los centros para atención a las personas sin hogar aumentó un 31% en 2024, según datos emitidos por el Instituto ... Vasco de Estadística (Eustat). Traducido a cifras exactas, significa que el territorio destinó casi diez millones de euros más (llegando a los 39.077.000€) que en 2022, cuando se invirtieron 29.691.000 euros. El crecimiento del monto dirigido a estos servicios se da también en el conjunto de Euskadi, donde la cifra total alcanza los 103,5 millones, un 36% más que en 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  4. 4 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  5. 5

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  6. 6

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  7. 7 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  10. 10

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El gasto de los centros para atención a las personas sin hogar aumenta un 31% en Gipuzkoa

El gasto de los centros para atención a las personas sin hogar aumenta un 31% en Gipuzkoa