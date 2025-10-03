Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi

Crece la preocupación en Francia debido a un brote de listeriosis en quesos para la 'raclette'. Un mes y medio después de que retiraran miles ... de toneladas de esos productos de los supermercados, la Fiscalía de París investiga el posible vínculo entre dos muertes y la presencia de la listeria en esos quesos blandos. En concreto, el Ministerio Público ha abierto esa investigación por los presuntos delitos de homicidio involuntario, engaño que provoca un peligro para la salud y de puesta a la venta de productos de origen animal en mal estado.

La empresa responsable del brote se llama Chavegrand y se trata de un grupo familiar, con 120 trabajadores y que se encuentra en el departamento (provincia) de Creuse, en el centro del territorio galo. Vende sus productos a grandes cadenas de supermercados, como Carrefour, Lidl o Casino Intermarché, que suelen comercializarlos con su propia marca. Tras una advertencia por parte de Carrefour, retiraron los primeros productos en junio. Dos meses después, sacaron de las estanterías de esas tiendas «miles de toneladas» de quesos, según datos de la empresa. El 30% de ellos se pusieron a la venta –o debían hacerlo– en el extranjero, siendo el País Vasco uno de los territorios donde se comercializaron.

En Francia, han detectado 22 casos de personas infectadas con listeriosis, dos de las cuales murieron, de acuerdo a las cifras comunicadas por la Fiscalía parisina a finales de agosto. Los dos muertos habían nacido en 1937 y 1947. La infección a causa de esta bacteria provoca diarrea y deshidratación, y puede resultar especialmente peligrosa para los niños pequeños, mujeres embarazadas y mayores de 65 años, así como todas aquellas personas con un sistema inmunitario débil.

Chavegrand tenía constancia de la presencia de esta bacteria en una de sus líneas de producción más antiguas desde finales de año pasado, informó el diario local 'La Montaigne' y confirmó luego el Ministerio Público. El hecho de que pasaran hasta seis meses entre esa primera detección y la retirada de productos de los supermercados puede comportar que el número de quesos contaminados resulte elevado.

Origen en septiembre de 2024

«No somos capaces de decir cuándo empezó este brote en la línea de producción», indicó el responsable de comunicación en Chavegrand, Guillaume Albert. «Pero teniendo en cuenta que el periodo de incubación puede ser de hasta ocho semanas, podemos considerar que salieron productos contaminados de nuestra planta desde septiembre de 2024», reconoció en declaraciones al diario 'Le Monde'. «Esta quesería fue creada en 1952 y nunca había habido ningún problema en más de 70 años de historia», añadió. «El caso refleja el problema de la poca implicación del Estado en los controles sanitarios», aseguró Camille Dorioz, directora de campañas en la ONG Foodwatch.