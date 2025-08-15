Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La fonda de Urbia ha sido punto de encuentro de mendizales y pastores en un entorno privilegiado. Marian

La fonda de Urbia busca relevo ante su centenario

Local histórico. ·

Las puertas de la posada, que cumple 100 años el 30 de agosto, quedarán cerradas este domingo al salir sus inquilinos por motivos económicos

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:17

La efeméride no hace más que ponerle el cascabel al entuerto, porque el asunto tiene su trascendencia histórica, cultural, turística y natural. Todas esas connotaciones ... alcanza la fonda de Urbia, un oásis hostelero a pie del Aizkorri, que el próximo día 30 cumplirá cien años. Por este motivo, había una previsión de celebrar allí una jornada festiva ese mismo sábado. La conmemoración está en el aire hoy, pero es el menor de los problemas. La fonda se queda sin personal para llevar la marcha del establecimiento. El viernes pasado, la pareja encargada de su explotación –el elgetarra Peio Bilbao y la azkoitiarra Naiara Romatet– comunicó que lo deja después de tres años y la consecuencia directa es que este mismo domingo se cierran las puertas.

