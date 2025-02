Felix Zubia sospecha que la sanción no es un hecho aislado

Juan Mari Zubiaurre Getaria Viernes, 28 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

Sorprendidos se han mostrado Felix Zubia y sus compañeros del Comité Local de Cruz Roja de Zarautz en la rueda de prensa celebrada este jueves en la Cofradía de pescadores Elkano de Getaria ante la expectación generada por su dimisión.

El motivo de tal decisión se debe a la sanción de suspensión de 5 años impuesta al jefe de la UCI del Hospital Donostia por parte de la Comisión de Derechos, Garantías y Deberes autonómico de Cruz Roja en el País Vasco.

El objetivo de la comparecencia era explicar a los vecinos de Orio, Aia, Zarautz, Getaria y Zumaia qué ha sucedido y por qué han decidido abandonar. Desde el principio han dejado bien claro que la sanción les parece «injusta y desproporcionada».

«Sospechamos que esta penalización no es un hecho aislado, dado que llevamos un largo tiempo de desencuentro con la Oficina Autonómica, debido a la gestión del programa de Salvamento Marítimo» y han argumentado esta sospecha en que «nuestras embarcaciones de salvamento están envejecidas y no se nos permite su renovación, haciéndolas inseguras y con el consiguiente riesgo tanto para los voluntarios que salen al rescate como para las personas rescatadas. La escuela de salvamento marítimo de Getaria está paralizada y no hay transparencia en la gestión de las subvenciones».

La denuncia interna de estos hechos ha creado una situación de conflicto, «y pensamos que esta sanción puede ser consecuencia de ello», han explicado.

El Comité declara que «el motivo de esta sanción injusta y desproporcionada es el uso de motocicletas particulares en la Triatlón de Zarautz, con la idea de mejorar la asistencia prestada en esta prueba».

Recordaron que en 2016 un participante cayó en una zona de baja visibilidad, lo que motivó que no recibiera asistencia durante un largo período, acabando con una hipotermia que requirió asistencia hospitalaria. «Ese fue el motivo por el que desde entonces se han utilizado motocicletas con socorristas a baja velocidad para acelerar su asistencia».