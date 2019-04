Un exalumno de La Salle denuncia al profesor de religión por abuso sexual hace 50 años Josu Berra interpuso la denuncia el pasado viernes en Errenteria. / EITB La víctima afirma que el «padre Ángel» le citaba para «hablar de Jesús y le sometía a tocamientos en el recibidor de la residencia» de los religiosos en Donostia JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 3 abril 2019, 18:13

Un exalumno del colegio de La Salle de San Sebastián ha interpuesto una denuncia por presuntos abusos sexuales que se habrían cometido hace cincuenta años por quien entonces era su profesor de religión. «Aprovechaba que aquellos años vestía pantalón corto para meter la mano y tocarme los testículos, el pene, el culo... Me tocaba por todo el cuerpo en el sillón del recibidor», manifestó ayer la víctima, Josu Berra, en declaraciones efectuadas a EITB. El centro escolar aludido envió un comunicado a las familias de los alumnos en el que el afirmó que ni «el equipo actual de la Dirección del Centro ni tampoco de la Institución tenían conocimiento alguno sobre los hechos referidos». Al mismo tiempo, expresa el «compromiso de la tolerancia cero respecto de toda conducta presente o pasada sobre abusos».

Según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la denuncia fue interpuesta el viernes de la semana pasada en la comisaría de la Ertzaintza de Errenteria. De esta manera, el exalumno decidió poner fin a cincuenta años de silencio desde que presuntamente se cometieron los delitos.

El denunciante manifestó a EITB que el religioso, al que identificó como «padre Ángel», le convocaba en la residencia de los hermanos de La Salle, en el barrio donostiarra de Herrera -una sede hoy desaparecida- después de que finalizaran las clases. Eran los años 1967 y 1968, el alumno tenía 11 y 12 años y cursaba Primaria.

La víctima manifestó que el denunciado le citaba con el pretexto de «hablar de Jesús» y que una vez estaba junto a él, le sometía a diversos tocamientos que se perpetraban en el sillón del recibidor de la mencionada residencia de los religiosos.

«Por todo el cuerpo»

El exalumno desveló que en aquellos momentos, el padre Ángel le introducía la mano por entre las perneras de los pantalones y le manoseaba los testículos y el pene. «Me tocaba por detrás, por la espalda, bajaba hasta el culo... Me tocaba por todo el cuerpo, por donde quería», manifestó Berra ante las cámaras de la televisión autonómica.

El antiguo alumno relató que se produjeron al menos diez encuentros que duraron entre diez y quince minutos cada uno. Explicó que los abusos finalizaron después de que en uno de los ensayos del coro escolar, del que el religioso era el director, el denunciado le propinase una bofetada. «Yo no me esperaba aquel tortazo. No había hecho nada. El golpe me tiró a suelo. A partir de entonces le rehuía», explicó Josu Berra, quien afirmó desconocer si el padre Ángel «aún vive».

El antiguo centro educativo es ahora el colegio San Luis La Salle y tras la difusión de la noticia remitió un comunicado a las familias de los alumnos en el que indicó que tuvieron conocimiento de la denuncia cursada por el alumno ante la Ertzaintza ayer por la mañana. La dirección expresó el «compromiso de la tolerancia cero respecto de toda conducta presente o pasada sobre abusos».

La Dirección del centro afirma que no tenía conocimiento de los hechos denunciados

El colegio expresa su «compromiso de tolerancia cero» ante estas conductas

En el escrito dirigido ayer a los padres y madres del centro se indica que el equipo actual de la dirección del centro y la «Institución» no tenían «conocimiento alguno sobre los hechos referidos» y añade que «seguiremos colaborando con la Justicia en todo aquello que sea necesario, desde la firme convicción de la defensa de los derechos de los menores y su dignidad, así como la de sus familias y de la comunidad educativa del Colegio».

Recuerda que La Salle es una institución con más de 300 años de historia «que ha velado y sigue velando por la educación de los niños y niñas en todo el mundo, como el mejor medio para la salvaguarda de sus derechos y dignidad».

«Nuestro compromiso como Institución es que nuestras obras educativas sean espacios seguros para los menores a través de la presencia y el seguimiento de nuestros educadores y por el establecimiento, desde hace años, de protocolos específicos al respecto», indica la dirección en el comunicado.

Código ético

El centro educativo señala que recientemente ha incorporado «un Código Ético y de conducta», con su correspondiente buzón de denuncias, «que refuerza la función de formación de los miembros de la comunidad educativa y de prevención de situaciones no deseadas».

«Nos hemos dotado de un Comité de Ética que trata de preservar estos derechos y, en caso de identificar conductas contrarias a la dignidad, actuar con transparencia, celeridad para ponerlo en manos de la justicia», concluye el comunicado.

La denuncia cursada por el antiguo alumno será tramitada ante el juzgado correspondiente, si bien, dado el tiempo transcurrido, los hechos habrían prescrito.

En Gipuzkoa, hace ahora dos años, cuatro víctimas rompieron también su silencio y denunciaron por primera vez a un sacerdote de la diócesis por abusos cometidos cuando eran adolescentes. El acusado fue Juan Kruz Mendizabal 'Kakux'.

Pero desde entonces el Obispado de San Sebastián, ha registrado denuncias contra otros cuatro sacerdotes, por abusos sexuales a menores cometidos hace décadas, entre «38 y 50 años», según desvelaron fuentes de la propia Diócesis de San Sebastián.

Dos de los casos apuntaron a dos religiosos ya fallecidos en el momento en que se sustanciaron las denuncias. Lo que derivó en su archivo previa comunicación «a la Santa Sede». No obstante, las otras dos acusaciones contra sacerdotes guipuzcoanos llegaron hasta Roma, y fueron objeto de un proceso canónico que actualmente se encuentra ya finalizado.