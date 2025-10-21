A la espera de la lluvia para el golpe de setas Micólogos de Aranzadi dan inicio a la temporada con un catálogo digital que recoge las 3.477 especies de hongos halladas en Gipuzkoa

La falta de humedad y lluvias en los últimos meses en Gipuzkoa ha retrasado la aparición de hongos en el territorio. «El inicio de temporada –suele empezar a finales de septiembre– ha sido malo. La producción de setas ha sido bastante escasa», se ha lamentado esta mañana el micólogo de Aranzadi, Joxepe Teres, en una rueda de prensa organizada en la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa con motivo del 50º aniversario de las jornadas micológicas de Aranzadi. Ha explicado, eso sí, que «los hongos están, solo que por esa falta de humedad no terminan de fructificar» y que de cara a este fin de semana podría «mejorar» la situación debido a las lluvias previstas. Con todo, los micólogos están de celebración, y no solo por el 50º aniversario de las jornadas divulgativas. Y es que Aranzadi ha presentado un catálogo digital que recoge hasta 3.477 especies distintas de hongos que se han encontrado en el territorio.

Una especie de enciclopedia digital que categoriza, en base a diferentes criterios, todas las setas de Gipuzkoa. El objetivo principal de esta herramienta, ha subryaado Teres, es que sirva de ayuda para cualquier persona interesada en el mundo de la micología, pues está al alcance de todos de manera online. La web también actúa como «una radiografía exacta de la situación de nuestro territorio en este aspecto».

«Una vez recogida la muestra se lleva a los laboratorios de Aranzadi y se guardan en la micoteca. En ella tenemos ejemplares que ya han cumplido más de 50 años», ha señalado el experto. «Los datos científicos de cada espécimen se digitalizan en una base de datos con la descripción de cada una, microscopías, fotografías, lugar de recogida, bibliografía y un mapa con el punto exacto en el que fue recogida, entre otros detalles».

Ampliar La exposición de fotográfica de la variedad fúngica del territorio estará, hasta el día 31 de octubre, en la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, en San Sebastián. Félix Morquecho

Excursión el sábado

Así, un aficionado a la micología que sale una mañana al monte en busca de hongos puede reconocer qué especie ha recolectado. El listado principal de la página web (aranzadi.eus/buscador-micologico/) permite, entre otras cosas, seleccionar las características de un hongo encontrado en el bosque para identificarlo.

Al introducir detalles como la forma y el color del sombrero, el himenio (la capa interior), el color del pie o tallo, el tipo de carne y el hábitat donde se halló, el usuario puede determinar con precisión la especie. Otra sección de la web ofrece información de interés sobre cada especie, como si es apta o no para su consumo o su abundancia en el territorio, entre otras cosas.

Los miembros del departamento de micología de Aranzadi han presentado esta mañana las jornadas micológicas que organizan cada mes de octubre desde hace 50 años para divulgar esta disciplina científica. La Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, además, acoge una exposición fotográfica, hasta el día 31 de octubre, que muestra la diversidad fúngica del territorio. Teres presentará este jueves el catálogo de fungi del territorio, en el mismo lugar a las 18.30 horas.

Entre otras jornadas, se ha organizado una una excursión a Añarbe, este sábado, para recolectar ejemplares (a las 9.00 en el aparcamiento de Susperregi). El día 30 se llevará a cabo una conferencia de la lista Roja de hongos amenazados en la Sociedad de Ciencias de Aranzadi (18.30). Como colofón, el micólogo Pedro Arrillaga presentará su libro 'Setas tóxicas y comestibles comparadas' en el auditorio del Aquarium (18.30).