«La empresa del acusado quería alquilar el pabellón que nos quemaron»

«Tensiones y problemas» entre dos empresas de la competencia terminaron en 2020 en tres incendios de pabellones en Hernani y Astigarraga, con maquinaria afectada ... por un valor aproximado de un millón de euros. Todos los indicios apuntan a una posible disputa en el sector del reciclaje de residuos con, al menos, dos compañías involucradas. El dueño de una de ellas –tratado como inductor en el escrito de acusación–, instigó presuntamente a otras cuatro personas a que le acompañaran a provocar los tres fuegos. La Fiscalía de Gipuzkoa solicita cinco años de prisión para cada uno por un delito continuado de daños de especial gravedad mediante incendio y también exige una indemnización total de un millón de euros.

El relato del que era gerente en el momento de los hechos de Ekotrade, una de las cuatro empresas saboteadas, confirmó este miércoles en la primera sesión del juicio celebrado en el Palacio de Justicia de San Sebastián «problemas» entre la empresa del acusado y el anterior gerente de su compañía. «Habíamos alquilado el pabellón y teníamos una opción de compra. Sabemos que la empresa del acusado también estaba interesada en alquilarlo», aseveró. Afirmó, además, que la entidad del acusado «y otra de la competencia» fueron «las mayores beneficiadas» por los incendios.

Aparte de los «600.000 euros» en daños, Ekotrade tuvo que hacer frente a medidas adicionales. «Después de estos hechos tuvimos que instalar seguridad, cámaras térmicas y sensores de movimiento, con el gasto que ello conlleva. También afectó a nuestro servicio al cliente, porque perdimos un camión».

Presunta reunión El anterior gerente de Ekotrade recuerda un encuentro «agresivo» con el inductor y su hermano

El anterior gerente de Ekotrade, que ejerció esta función hasta unos meses antes de los sucesos juzgados, recordó en su intervención una 'reunión' que tuvo con el presunto inductor y su hermano. «Vinieron a las instalaciones de Ekotrade. Me dijeron, en un tono muy agresivo, que no hablara mal de su empresa al Gobierno Vasco, algo que es totalmente falso. Cuando sucedieron los incendios yo ya no era gerente, pero sospeché de ellos».

La primera sesión prosiguió con las declaraciones de los representantes de las empresas afectadas, que enumeraron los daños causados por las piras. «Algunas empresas del Grupo Moyua utilizamos el terreno de Ekotrade como almacén. A nosotros nos dañaron dos rodillos y el resto de la maquinaria estaba impregnada en gasolina. Tuvimos que reparar los rodillos, el resto del equipo afectado y limpiar el pabellón», manifestó una representante de la empresa de asfaltado de carreteras Excavaciones y Transportes Orsa, aunque añadió que «no todas las máquinas resultaron dañadas».

Cóctel molotov en un camión

Otra de las empresas damnificadas fue Serkom, especializada en mantenimiento de playas, jardines, carreteras, edificios y otros espacios. «Nos dañaron un tractor y una despedregadora. Esta última la estábamos utilizando para limpiar la playa de Ondarreta a través de un contrato que teníamos con el Ayuntamiento de San Sebastián», señaló el gerente de la organización.

Declaración de los acusados Los cinco acusados declararán el próximo viernes 18 de julio en el Palacio de Justicia

Elama Eskabazioak eta Garraioak es la cuarta compañía víctima del sabotaje acontecido en 2020. Según su administrador, trabajaban como «subcontratados por Ekotrade» y guardaban sus vehículos en el pabellón incendiado de Astigarraga. Prestaron el «servicio de contenedores» a Ekotrade y también colaboran «con Orsa o Serkom», también del Grupo Moyua. «Guardamos los vehículos en el pabellón de Ekotrade, en Astigarraga. Un camión prácticamente nuevo, de unos pocos meses, quedó totalmente calcinado por el fuego. Los demás vehículos tenían las lunas rotas e incluso encontramos un cóctel molotov en el interior de uno de ellos», compartió el administrador de Elama. «Tuvimos que esperar nueve meses hasta que llegó el camión nuevo y tuve que pagar 6.000 euros de mi bolsillo para comprarlo».

Estaba previsto que los cinco acusados declararan entre las sesiones del miércoles y jueves, pero la parte defensora solicitó que sus representados intervengan después de todos los testigos. Lo harán el próximo viernes 18 de julio a las 9.45 horas, en el Palacio de Justicia de San Sebastián.