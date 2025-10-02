Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgoibar Ikastolako ikasle eta irakasleak, igandeko jai handiaren atarian. Félix Morquecho

Elkarrekin euskarara salto egiteko jaia, osatuta

Kilometroak25. ·

Elgoibar Ikastolak aurtengo Gipuzkoako Ikastolen aldeko jaia antolatu du. Dena prest dago ekitaldiz beterik datorren igandeko festa erraldoia ospatzeko

Jabi Leon

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:57

Comenta

Ematen du atzo izan zela baina dagoeneko urtebete pasa da Azpeitiko Ikastola Ikasberrik 2025eko Gipuzkoako Ikastolen aldeko festa antolatzeko lekukoa Elgoibar Ikastolari pasa zionetik. Are ... gehiago, aurtengo Kilometroak jaia gainean da. Salto batean ailegatu da. Edo hobeto esanda, 'Salto-saltoka', Elgoibar Ikastolaren komunitateak datorren igandean ospatuko den festarako aukeratutako leloarekin bat eginez.

