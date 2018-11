Eguzki denuncia la muerte de al menos doce gavilanes desde el inicio de la temporada de caza La organización ecologista critica «la impunidad con la que especies protegidas siguen siendo tiroteadas» y señala que las administraciones públicas «no sólo no lo atajan, sino que, de algún modo, lo propician con sus políticas cinegéticas» EL DIARIO VASCO Viernes, 2 noviembre 2018, 14:33

La organización ecologista Eguzki ha denunciado este viernes «la impunidad con la que especies protegidas siguen siendo tiroteadas« desde el inicio de la temporada de caza, al tiempo que ha censurado que las administraciones públicas «no sólo no lo atajan, sino que, de algún modo, lo propician con sus políticas cinegéticas».

Eguzki ha informado de que «la última víctima» de la que se ha tenido conocimiento ha sido un gavilán que unos montañeros recogieron en Ezkurra. «Ya a simple vista podía apreciarse que había sido abatido con arma de fuego», señala en un comunicado. La organización ecologista agrega que el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre Arrano Etxea, de Igeldo, lo ha confirmado tras realizar una radiografía a la rapaz.

La organización ecologista Eguski ha proseguido que «no es, ni mucho menos ,el primer ejemplar de especie protegida abatido por disparos del que Eguzki tienen noticia desde que se inició la temporada«, y que conocen »ya media docena« de casos.

Han asegurado también que los casos que llegan al conocimiento del público no son «sino la punta del iceberg de un problema» que, en opinión de Eguzki, «las administraciones públicas no sólo no atajan, sino que de algún modo propician con sus políticas cinegéticas«. En ese sentido, los ecologistas se han preguntado, a modo de ejemplo, cuánto se procederá al cierre de una línea de caza desde la que se haya disparado contra especies protegidas.

La organización ecologista Eguski ha finalizado señalando que su intención es «seguir denunciando y dando a conocer este tipo de casos», porque pese a la dificultad de identificar a los autores, es, han resaltado los ecologistas, «una forma de visibilizar que en este ámbito se siguen cometiendo delitos impunemente» por parte de algunos cazadores.

Comercialización ilegal

Por otra parte, la organización ecologista Eguzki ha pedido a las diputaciones forales que «actúen contra la comercialización ilegal« de especies de aves como la becada, la tórtola y la malviz, porque asegura que acaba de empezar la temporada de caza y ya ha detectado algún caso.

Según ha informado en un comunicado, «ha puesto en conocimiento» de las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia dos casos de presunta venta ilegal de esas piezas de caza, uno de ellos a través de una página en Internet.

Ha denunciado que la temporada pasada detectó más de una docena de casos, la mayoría de ellos en restaurantes, y no le consta que las diputaciones impusieran sanciones.

Eguzki recuerda que las ordenes forales vigentes al respecto fijan los periodos hábiles y las condiciones generales de la caza en cada territorio, de forma que se permite la captura pero no la comercialización.