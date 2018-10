Desactivados los avisos amarillos por nieve y lluvias, y mañana suben las temperaturas

Los avisos amarillos por nieve y lluvias persistentes activados durante este fin de semana en Euskadi quedarán desactivados a las tres de la tarde de este lunes y mañana, martes, se espera un aumento de las temperaturas. Además, el Plan de Vialidad Invernal también ha quedado desactivado en su fase operativa, y pasa a su fase de seguimiento e información.

El Departamento de Seguridad ha informado, asimismo, de que la cota de nieve, que se situaba esta mañana sobre los 800 metros, subirá por la tarde por encima de los 1.000 metros, y los chubascos muy abundantes y persistentes que habrá en la vertiente cantábrica darán paso a precipitaciones débiles en las próximas horas. La temperatura del mar a la altura del Aquiarium de San Sebastián este lunes a la mañana ha sido de 15.6 grados.

Las previsiones apuntan a que las temperaturas máximas rondarán los 7 grados en Vitoria, y los 10 en Bilbao y San Sebastián.

De cara a mañana, martes, Euskalmet prevé que el viento del sur provocará que sea duna jornada más templada y con algo de sol, especialmente en la zona cantábrica. Las nubes estarán presentes, sobre todo por la tarde, y podrán dejar chubascos ocasionales en las regiones del interior. De madrugada aún hará frío y persistirá el riesgo de heladas en algunos puntos de Álava y de Navarra. Se prevé que las temperaturas máximas alcancen los 12 grados en Vitoria, los 15 en San Sebastián y los 16 en Bilbao.

El miércoles continuarán las precipitaciones, no serán especialmente intensas, pero sí persistentes y acumularán al final del día buenas cantidades. El viento soplará del oeste y las temperaturas mínimas ascenderán, aunque las máximas experimentarán un ligero a moderado descenso. Las máximas no superarán los 10-12 grados; en cambio la madrugada será menos fría y desaparecerá el riesgo de heladas. El viento tenderá a componente sur al final de la jornada

El jueves, según el pronóstico de Euskalmet, volverá a registrarse un ascenso en los termómetros.