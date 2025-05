La construcción de la residencia Arbes de Irun empezará «a finales de verano»

Patricia Rodríguez Sábado, 31 de mayo 2025, 00:16 Comenta Compartir

Las obras de construcción de la nueva residencia Arbes de Irun comenzarán «a finales de verano» con un plazo de ejecución de 28 meses, por lo que no será previsiblemente hasta 2028 cuando se levante este centro para mayores, que contará con un presupuesto total de 263,3 millones de euros para su construcción y gestión. Después de encadenar varios retrasos a consecuencia de la «complejidad del terreno», que obligó a buscar «otras soluciones» y realizar «modificaciones» al plan inicial, ya hay un proyecto definitivo sobre la mesa y «se están ultimando los trámites para comenzar las obras de la segunda fase de construcción a finales de verano», según explicó ayer a la diputada foral de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, durante su comparecencia en Juntas Generales de Gipuzkoa a petición del grupo Elkarrekin Podemos. Su portavoz, Miren Echeveste, criticó la tardanza en la puesta en marcha de este centro para mayores así como las fechas anunciadas por la Diputación, desde que «en 2017» el entonces diputado general, Markel Olano, anunciara que «las obras empezarían en 2018. Lo último publicado es que entrará en funcionamiento en 2026», según censuró Echeveste.

Estudios geotécnicos

Han sido varias circunstancias las que han provocado que el proyecto se haya ido retrasando en el tiempo, si bien Peña quiso dejar claro que «en ningún momento ha habido dejación ni mentiras por parte de la Diputación, ni el Ayuntamiento de Irun y la voluntad ha sido siempre la de sacar el proyecto adelante», sin embargo, una vez se empezaron a realizar los ensayos geotécnicos, surgieron las complicaciones. Según explicó uno de los responsables técnicos del proyecto –adjudicado a Arbesko Egoitza– Patxi Larizgoitia, «el suelo está atravesado por una falla y una serie de capas intermedias que no son resistentes y no aguantan los elementos de cimentación», por lo que la idea planteada en el proyecto básico no servía. «Pedimos paralizarlo entonces durante 4 meses para acordar una solución óptima». Tras realizar sin éxito las pruebas de resistencia de pilotes, se acordó mejorar el suelo para estabilizarlo. «En diciembre de 2024 entregamos el proyecto ya con todas las actualizaciones y la aprobación, si no es hoy, será la próxima semana», añadió.

Peña defendió también durante su turno de réplica que «este es el primer expediente que se tramita con la nueva Ley de Contratos y eso ha supuesto un reto a nivel administrativo». Además, «en 2020 llegó la pandemia, lo que supuso sacar el expediente otra vez para incorporar en el proyecto todo lo aprendido». Según destacó, «Gipuzkoa se encuentra inmersa en la transformación del sistema de cuidados centrado en la persona y hay en marcha diferentes iniciativas para llevarlo a cabo y una de ellas es esta infraestructura pionera de Arbes».

