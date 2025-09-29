Concentración de la EHU para denunciar «el insoportable sufrimiento del pueblo palestino» El paro institucional ha sido secundado en los campus de Donostia, Bilbao y Araba para pedir «respeto y aplicación del derecho internacional humanitario» en la franja para que «de una vez por todas entre la ayuda humanitaria»

Beñat Arnaiz San Sebastián Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:39 | Actualizado 12:51h. Comenta Compartir

Representantes de la comunidad de la Universidad del País Vasco (EHU) se han concentrado este lunes en los campus de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para rechazar el «insoportable sufrimiento» infligido al pueblo palestino y denunciar «enérgicamente, el apartheid que el Gobierno y el ejército de Israel están practicando en Gaza y Cisjordania». Además, han pedido «respeto y aplicación del derecho internacional humanitario» en la franja para que, «de una vez por todas, entre la ayuda humanitaria».

Las concentraciones, que se han desarrollado entre las 11.00 y 11.30 horas en respuesta a la convocatoria del equipo rectoral para celebrar un paro institucional «como muestra de solidaridad con el pueblo de Palestina y la flotilla Global Sumud», han sido secundadas por toda la comunidad universitaria.

Profesores, alumnos y personal de la institución académica se han situado tras una pancarta en la que se podía leer «EHU Palestinarekin- Stop Genocide (EHU con Palestina - Stop genocidio».

En Donostia la lectura del manifiesto ha corrido a cargo del rector Joxerramon Bengoetxea y de la vicerrectora del Campus de Gipuzkoa, Juana Goizueta. «Nuestra responsabilidad ética nos exige inevitablemente alzar la voz. Es insoportable el sufrimiento que se está infligiendo al pueblo palestino. Por eso denunciamos enérgicamente el apartheid que el Gobierno y el ejército de Israel están practicando en Gaza y Cisjordania, la limpieza étnica y la matanza sistémica que se está llevando a cabo».

En línea con el informe A/HRC/55/73 de Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas, han añadido que «la EHU ha condenado firmemente el genocidio que el Gobierno de Israel está llevando a cabo en Palestina y ha mostrado su solidaridad al pueblo palestino». Así mismo, han mostrado «apoyo, admiración y agradecimiento a las personas que navegan en 42 barcos hacia Gaza».

Como introducción al manifiesto se ha leído el poema 'Libertad' de la escritora palestina Fadwa Tuqan y han recordado que desde aquel fatídico 7 de octubre de 2023, más de 65.000 palestinos y palestinas han sido asesinados por el Gobierno y el Ejército israelíes, 167.000 han resultado heridos, 200.000 desplazados y toda la población palestina ha sido condenada a morir de hambre.

