Una colisión entre dos camiones y turismo provoca retenciones de hasta cinco kilómetros en la AP-8 en Zumaia

Tramo de la AP-8 en la que ha tenido lugar la colisión.

Una colisión entre dos camiones y un turismo está provocando importantes problemas de circulación en la AP-8 a la altura de Zumaia. El accidente ha tenido lugar a las 17.30 horas a la altura del punto kilométrico 47, en sentido Irun.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el incidente ha obligado a cortar un carril, lo que está generando retenciones que superan los cinco kilómetros de longitud. La situación no ha cambiado en las últimas horas, ya que pasada las 19.30, los problemas de tráfico se mantienen. De hecho, los vehículos siguen en la mitad de la calzada a la espera que una grua se acerque al lugar para ser retirados.

Se recomienda extremar la precaución en la zona. No ha habido que lamentar heridos en el accidente.

