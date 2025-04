«Muchos ciclistas pasamos por ahí en grupeta y hay conductores que se ponen nerviosos»

Gaizka Lasa San Sebastián Martes, 22 de abril 2025, 06:43 Comenta Compartir

La noticia del fallecimiento de Jagoba Etxezarreta, cicloturista azpeitiarra de 45 años atropellado el domingo por un vehículo en la N-332 en el Mascarat, a su paso por Calpe, llenó de consternación ayer las concurridas carreteras alicantinas. Miles de aficionados a la bicicleta, muchos de ellos vascos, salieron a rodar por los alrededores con tristeza y la sensación de haber esquivado una tragedia que les pudo haber afectado a ellos.

Manuel Martínez, presidente de la Unión Ciclista de Benidorm, comenta que «por esa zona donde se produjo el accidente pasamos muchos grupos a diario. Es parte de una ruta habitual de tantos y tantos ciclistas: de los de la zona y también de quienes vienen de vacaciones».

El representante de los cicloturistas de la comarca cuenta que «muchos días, la gente que viene a la zona de vacaciones se reúne en un punto donde tiene lugar la quedada de quienes quieren circular en grupeta». Se trata de una manera de hacer el mismo ejercicio de manera más amena y, paradójicamente, también más protegida del tráfico dado que uno o dos ciclistas son mucho más vulnerables que un pelotón ante un vehículo.

Sin embargo, a veces esta circunstancia se vuelve en contra. «Cada vez se juntan grupos más numerosos y en esa zona concreta del accidente mortal hay conductores que se ponen nerviosos. Hemos notado que algunos usuarios de esa vía están hartos de nosotros los ciclistas. No obstante, no recuerdo accidentes de esta gravedad. Sí que ha solido haber caídas, pero por despistes dentro del mismo grupo, no por atropellos».

Se da la circunstancia de que Jagoba y Danel, padre e hijo, salieron el domingo solos a completar la sesión del día. Fue por el camino cuando se encontraron un grupo que transitaba por su misma ruta y, como suele ser habitual entre ciclistas, se unieron a él al resultar más cómodo, agradable y seguro hacer kilómetros acompañados.

Según fuentes que presenciaron el accidente, Jagoba rodaba en la última posición de la grupeta compuesta por una veintena de cicloturistas. Su hijo pedaleaba justo delante. Todos los que llevaban por delante no eran conocidos de los guipuzcoanos. La fatalidad hizo que el vehículo que venía de frente impactara justamente contra la cola del largo grupo tras librar gran parte del mismo.

Rodaba en cola de grupo

Los servicios médicos desplazados al lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento de Jagoba, que se despeñó por encima del quitamiedos de la carretera tras la fuerte colisión con el vehículo y cayó varios metros al vacío. Su hijo, en cambio, quedó tendido en la carretera tras el impacto y fue trasladado al Hospital de Denia con una fractura en el fémur. Además, otro ciclista de 20 años tuvo que ser atendido al sufrir una crisis de ansiedad, aunque fue dado de alta en el mismo lugar, sin ningún tipo de lesión adicional.

Integrantes del equipo profesional BurgosBH tienen publicado en sus redes un vídeo en la misma zona del siniestro del domingo en la que denuncian una situación similar a la que derivó en el fatal impacto. Un coche invade el carril contrario, pese a las dos líneas continuas de la mitad de la calzada, y a punto está de colisionar con la cola del grupo de ciclistas. La estrechez de la vía hace que cualquier inserción en el carril contrario ponga en riesgo la integridad del ciclista que viene de frente, aunque circule pegado a la cuneta (sin arcén de margen).

Manuel asume que «lo malo que tiene esta zona es que los primeros kilómetros desde Benidorm, hacia Calpe o Denia, son de mucho tráfico, sobre todo en fechas de vacaciones y fines de semana. Luego, según te vas alejando hacia la montaña, está más libre. La zona es preciosa para rodar pero hace falta andar con cuidado. Yo siempre digo que, como norma principal, conviene ir de dos en dos sin adentrarse en el centro del carril, y en puntos concretos, como los del accidente, que pica hacia arriba, mejor ir en fila india. Llevo incluso un silbato en el cuello y a veces pito si voy detrás y veo que el grupo se desmadra».

No obstante, transmite con rotundidad que «los coches tienen que andar si cabe con más cuidado. Estamos condenados a convivir. Ellos no van a dejar de circular, pero nosotros tampoco vamos a dejar de salir a hacer lo que nos gusta. Todos tenemos que respetarnos. Los cicloturistas vascos, además, son moderados y saben lo que hacen. Siempre son bienvenidos por aquí».

Segunda muerte en 7 semanas

Al margen de las características de la carretera por donde transitaban, la desdicha se ha cebado con esta familia de Urrestilla solo siete semanas después de que otro guipuzcoano, Iñaki Pakea, esta vez de Ibarra y de 53 años, falleciera atropellado mientras andaba en bici en Usurbil.

El suceso tuvo lugar aquella vez metros después de superar la principal salida a la localidad de Usurbil y en una curva amplia a derechas en bajada, que concluye en una recta junto al polígono industrial Osinalde, sin aparente riesgo.

La carretera N-634 es una vía por la que cada día circulan numerosas personas en bicicleta, similar en este sentido a la N-332 en el Mascarat, por cuanto conduce a un circuito llevadero y con paisaje agradable como es el de la costa entre Zarautz, Getaria y Zumaia. Su mayor riesgo para los ciclistas es la falta de un arcén amplio por el que poder transitar con más seguridad, circunstancia que genera momentos de tensión y estrés entre conductores y cicloturistas. Tanto en esa ruta como en la alicantina que se ha convertido en escenario de tragedia, es la propia naturaleza la que impide que se abran vías más anchas o con mayor margen de seguridad para la convivencia entre ciclistas y vehículos a motor.

En el caso del fallecimiento del cicloturista ibartarra, cinco días más tarde del trágico atropello, cientos de personas salieron a la calle para exigir más respeto por los ciclistas con el lema 'Nahikoa da! Errespetatu Txirrindulariak' (¡Ya está bien! Respetad a los ciclistas). No se descarta que en próximos días también se organicen movilizaciones similares, en Calpe y Azpeitia, por solidaridad con Jagoba Etxezarreta.

El hijo será operado hoy y el tanatorio se pondrá en Villajoyosa Danel Etxezarreta, hijo de Jagoba y ciclista de categoría cadete del club Lagun Onak, será operado hoy de la fractura de fémur que sufrió en el fatal accidente que costó la vida a su padre. Afortunadamente, se descartan lesiones de mayor gravedad. El joven de 14 años, consciente en todo momento de las consecuencias del atropello, pudo contar a su entorno cómo vivió el suceso. Hoy será operado y permanecerá ingresado hasta el viernes. Mientras tanto, la familia abrirá el tanatorio con el cuerpo de Jagoba mañana en Villajoyosa y los allegados han viajado hasta Alicante en las últimas horas. El jueves será incinerado y una vez que regrese a Azpeitia, la familia valorará cómo tributar el último adiós a su ser querido arropada por amigos y compañeros. Ayer, el club Lagun Onak publicó en sus redes su mensaje de condolencia: «Calpe aldetik albiste gogorrak jaso genituen @LagunOnakTxE kide diren Jagobaren heriotzaren eta Danelen istripuaren berri izan baikenuen. Hemendik, beraien familia eta lagun orori gure doluminak adierazi nahi dizkiogu. Goian bego».