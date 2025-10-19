Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Algunas de las personas que se han acercado a la marcha contra el Cáncer de Mama junto a una pancarta con el mensaje 'el cáncer de mama no es rosa'. Lobo Altuna

Un centenar de personas reclama en Donostia «más financiación» para investigar el cáncer de mama

Bajo el lema 'El cáncer no es rosa', los presentes han reiterado que se necesita «un servicio integral y apoyo psicooncológico»

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 13:27

Este domingo, a razón del Día Mundial de la Concienciacion contra el Cáncer de Mama, un centenar de personas se ha reunido en el Boulevard ... donostiarra para pedir «más financiación» en la investigación de la enfermedad. La concentración, organizada por el colectivo Iñurri, que se dedica al acompañamiento, formación y divulgación del cáncer desde una perspectiva feminista, se ha llevado a cabo bajo el lema 'El cáncer no es rosa'. «Necesitamos un servicio integral y apoyo psicooncológico, han denunciado.

