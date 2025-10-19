Un centenar de personas reclama en Donostia «más financiación» para investigar el cáncer de mama

Este domingo, a razón del Día Mundial de la Concienciacion contra el Cáncer de Mama, un centenar de personas se ha reunido en el Boulevard ... donostiarra para pedir «más financiación» en la investigación de la enfermedad. La concentración, organizada por el colectivo Iñurri, que se dedica al acompañamiento, formación y divulgación del cáncer desde una perspectiva feminista, se ha llevado a cabo bajo el lema 'El cáncer no es rosa'. «Necesitamos un servicio integral y apoyo psicooncológico, han denunciado.

Las emociones han estado muy presentes durante todo el encuentro. Las portavoces del colectivo han declarado sentirse «desamparadas por los políticos», a los que han demandado «compromisos reales» y «no sólo marketing». Una declaración que también quedaba representada en uno de los carteles que portaban las participantes, en el que se podía leer: 'Nuestras vidas valen más que una campaña publicitaria. No olvidemos a las que se han ido'. «El tiempo no juega a nuestro favor. Estamos ante un problema de la Sanidad Pública real. Por eso, si no os llaman, llamad vosotras; si no os cogen, ir al médico. No debéis esperar», han resaltado.

Precisamente uno de los momentos más emotivos ha sucedido al recordar a aquellas «amigas, hermanas, tías» que han fallecido por la enfermedad. «Va por vosotras Marta, Maria, Itxasu, Paula, Sara, Laura, Marisa, Iratxe...», han enumerado. «Somos enfermas, sí, pero también queremos ser libres», han sentenciado.

Recuerdos a Andalucía

Otro momento que ha hecho aflorar las lágrimas de las portavoces del acto se ha dado al recordar la situación que están viviendo las mujeres con esta enfermedad en Andalucía, a las que han enviado «un abrazo muy fuerte». «Miles de mujeres no han recibido los resultados a tiempo. Juanma Moreno, no nos tomes por tontas», han esperado, recordando que esta es una «lucha colectiva».

Además de Donostia, también se han organizado concentraciones en otras ciudades del Estado como Madrid, Bilbao o Barcelona.