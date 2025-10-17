Osakidetza se compromete a iniciar el tratamiento de cáncer en menos de 30 días desde el diagnóstico

Osakidetza cuenta con un nuevo Plan Oncológico para el periodo 2025-2030. El extenso documento incluye un amplio abanico de acciones para mejorar la atención ... y la supervivencia de los pacientes con cáncer en Euskadi, una enfermedad que se ha convertido en la principal causa de mortalidad. Uno de cada tres vascos fallecen por un tumor, mientras que entre las mujeres esta tasa es del 22%. Entre los 35 objetivos y 142 acciones que se marca el escrito hay uno que busca «reducir al máximo el tiempo entre la sospecha» de la aparición de la enfermedad y el «inicio del tratamiento». Osakidetza se ha marcado como objetivo que este plazo sea de «menos de 30 días» para todos los tumores y en todas las zonas de Euskadi.

A día de hoy hay patologías oncológicas y hospitales que están por debajo de ese ratio, pero no es algo generalizado. De ahí que Osakidetza quiera extender estos tiempos a toda su red. Cada año en Euskadi se detecta un tumor a más de 14.000 vascos.

Entre las mujeres el de mama es el más frecuente, mientras que en varones este lugar lo ocupa el de próstata. Entre los dos aglutinan 1.700 nuevos casos al año. Se trata de dos cánceres en los que los avances médicos han logrado una alta tasa de supervivencia a los cinco años del diagnóstico. Del 88% para el de mama y del 90% en el de próstata.

Preocupan mucho otros tumores cuya mortalidad es muy elevada. Es el caso del de pulmón, en cuyo caso la supervivencia a cinco años es del 20%. Entre 2019 y 2023 fallecieron 6.192 vascos a causa de esta patología. Se trata del cáncer más mortal en Euskadi, tanto en varones como en féminas. Junto con el de colon-recto, páncreas, próstata y vejiga. Estas cinco variedades concentran el 51% de la mortalidad oncológica en el País Vasco.

El nuevo Plan Oncológico busca dar continuidad al existente para el periodo 2018-2023. Para ello se estructurará en siete áreas prioritarias: las personas como eje central, modelo asistencial, promoción de la salud y prevención, detección precoz, atención integral, resultados en salud e investigación e innovación.