Osakidetza se compromete a iniciar el tratamiento de cáncer en menos de 30 días desde el diagnóstico

Cada año se detectan más de 14.000 nuevos tumores en Euskadi

Terry Basterra

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:45

Osakidetza cuenta con un nuevo Plan Oncológico para el periodo 2025-2030. El extenso documento incluye un amplio abanico de acciones para mejorar la atención ... y la supervivencia de los pacientes con cáncer en Euskadi, una enfermedad que se ha convertido en la principal causa de mortalidad. Uno de cada tres vascos fallecen por un tumor, mientras que entre las mujeres esta tasa es del 22%. Entre los 35 objetivos y 142 acciones que se marca el escrito hay uno que busca «reducir al máximo el tiempo entre la sospecha» de la aparición de la enfermedad y el «inicio del tratamiento». Osakidetza se ha marcado como objetivo que este plazo sea de «menos de 30 días» para todos los tumores y en todas las zonas de Euskadi.

