CEAR Euskadi asiste a seis familias gazatíes en Gipuzkoa Les facilitan vivienda, comida, manutención y cuestiones básicas y también les ayudan con los trámites burocráticos

Beatriz Campuzano San Sebastián Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:14 Compartir

Seis gazatíes reciben actualmente en Gipuzkoa la ayuda de CEAR en Euskadi. Cinco más lo hacen en Bizkaia. La Comisión de Ayuda al Refugiado se encarga de recibirles y atenderles. Son los primeros que velan por su seguridad y se preocupen en darles la primera acogida (vivienda, comida, manutención y cuestiones básicas). También les acompañan en trámites de padrón, alta en servicio de salud y matriculación a los centros escolares…

Desde CEAR recuerdan que «ofrecemos apoyo a los procesos de incorporación social y laboral de las personas para su desarrollo integral. con asesoramiento social, formativo y laboral, atención psicológica y aprendizaje del idioma. Nos coordinamos con otras entidades especializadas y tejido social, porque lo importante es ofrecer la mejor atención posible y ofrecer comunidad.»