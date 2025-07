Cáritas Gipuzkoa alerta sobre una estafa en redes sociales que utiliza su nombre para robar datos personales

B.C. Jueves, 3 de julio 2025, 13:57 Comenta Compartir

Cáritas Gipuzkoa ha advertido sobre la aparición de anuncios falsos en redes sociales que utilizan su nombre e imagen de manera fraudulenta. Estos contenidos, que simulan ser campañas oficiales de la organización, prometen ayudas económicas con el único propósito de obtener datos personales de quienes acceden a ellos.

A través de un comunicado, la entidad benéfica ha señalado que se trata de un intento de suplantación de identidad, y ha advertido a la población para que extreme las precauciones frente a este tipo de estafas digitales. «Cáritas nunca solicita datos personales a través de anuncios en Facebook ni en otras redes sociales.», han recalcado en una nota.

Desde la organización recuerdan a importancia de verificar la autenticidad de cualquier información que se difunda en redes e insisten en que los canales oficiales de comunicación son los únicos espacios seguros para acceder a sus programas de asistencia.

Además, recomiendan no compartir enlaces sospechosos ni reenviar mensajes que no provengan de fuentes no fiables.