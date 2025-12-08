Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los hechos serán juzgados la semana que viene en la Audiencia. Royo

Piden 9 y 6 años de cárcel para los padres de una menor por maltrato en Goierri

La Fiscalía acusa a la madre y al padrastro de «violencia sistemática» sobre su hija mediante «insultos, vejacionesy agresiones», incluso sexuales

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Lunes, 8 de diciembre 2025, 07:17

La madre y el padrastro de una joven se enfrentan a una petición de penas por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa que suman 6 ... y 9 años de prisión por varios delitos de maltrato, vejaciones y, en el caso de él agresión sexual, hacia su hija en un municipio de Goierri. Los hechos, que serán juzgados la semana que viene en la Sección Primera de la Audiencia, habrían tenido lugar durante un periodo de siete años desde que la presunta víctima tenía 15 hasta el día que interpuso la denuncia, en septiembre de 2022. Según recoge la fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, la pareja mantenía una relación «análoga a la conyugal» y convivían en su domicilio con una hija de la mujer y otra que los acusados tienen en común.

