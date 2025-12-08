Piden 9 y 6 años de cárcel para los padres de una menor por maltrato en Goierri

La madre y el padrastro de una joven se enfrentan a una petición de penas por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa que suman 6 ... y 9 años de prisión por varios delitos de maltrato, vejaciones y, en el caso de él agresión sexual, hacia su hija en un municipio de Goierri. Los hechos, que serán juzgados la semana que viene en la Sección Primera de la Audiencia, habrían tenido lugar durante un periodo de siete años desde que la presunta víctima tenía 15 hasta el día que interpuso la denuncia, en septiembre de 2022. Según recoge la fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, la pareja mantenía una relación «análoga a la conyugal» y convivían en su domicilio con una hija de la mujer y otra que los acusados tienen en común.

En este contexto los procesados, a través de «un ejercicio sistemático de violencia» ya fuera «física, psicológica y ambiental» establecieron una situación de «control y dominio sobre la menor» mediante «insultos, vejaciones y agresiones». Así, le habrían impedido «que se relacionara con sus amistades» y «controlado» con quién se relacionaba, privándole de usar su teléfono móvil y el ordenador. Además, la habrían amenazado «con llevarla de vuelta a Argelia», obligándole «a llevar el velo islámico» o restringir «el uso de la ducha una vez a la semana».

En el ámbito familiar, «era frecuente» que los procesados dedicaran a la joven expresiones como «zorra, puta, calientapollas, no vales para nada». La madre, según el Ministerio Público, llegó a agarrar «con violencia del cuello» porque no había preparado la comida ni tendido la ropa.

Por su padre, la Fiscalía relata también que la chica, desde que tenía 15 años, fue objeto de «agresiones sexuales semanalmente» «consistentes en tocamientos externos» en la zona vaginal, anal y del pecho «con los dedos y el pene». Una madrugada, cuando la joven dormía, el encausado habría entrado en su habitación y le tocó el culo «mientras le decía 'me pones cachondo'».

La Fiscalía solicita para cada miembro de la pareja una pena de 3 años de cárcel por un delito de maltrato habitual y 30 días de localización permanente por injurias o vejaciones. Además, para la madre reclama 3 años de cárcel por sendos delitos de maltrato en el ámbito familiar, mientras que para el padrastro requiere 6 años de privación de libertad por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años.