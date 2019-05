Sol y calor para empezar la temporada de playas

El verano está tocando a la puerta. Tres semanas más y está aquí. Entrará el 21 de junio, a las 17.54 horas. Con la estación estival, las playas recuperan protagonismo. Donostia ultima los detalles para el arranque que la temporada. Será la primera de Gipuzkoa en estrenarse. Lo hará mañana. En días sucesivos se sumarán las de las restantes localidades.

Con el comienzo del nuevo mes, los arenales de la capital activarán los servicios básicos, entre ellos el más importante de todos: el de salvamento y socorrismo. Otros, como el de toldos y sombrillas, todavía tardarán dos semanas en entrar en funcionamiento.

La novedad este año es el cambio de empresa que gestionará la vigilancia y la asistencia de carácter sanitario. La Cruz Roja, que hasta el pasado año prestó servicio en las playas del territorio, cede el testigo a BPXport que se ocupará de velar por la seguridad en los cuatro arenales de Donostia - Ondarreta, La Concha, Zurriola y la Isla- así como de las de Orio y Zumaia.

No obstante, la Cruz Roja se mantendrá al frente de las tareas de salvamento en Hondarribia así como en Getaria. En Mutriku, esta labor la realizará la UTE Ebone-Jaso, la única que se ha presentado al concurso. En Zarautz, el concurso ha quedado vacante y en la actualidad se está negociando con tres empresas. En Deba las tareas tampoco no han sido asignadas, aunque no tardarán en adjudicarse.

La plantilla en San Sebastián estará integrada por veintidós personas. Serán las primeras en entrar en acción. A partir del día 15 lo harán en las restantes localidades del litoral guipuzcoano. La temporada finalizará en unos casos el 15 de septiembre y en otros, como en Donostia, el 30 del mismo mes.

Ahora, solo resta que el tiempo responda. Esa será, sin embargo, otra historia. De momento, los pronósticos para lo más inmediato, para el fin de semana no son malos. Mañana, primer día de la temporada, soplará el viento del sur y en Gipuzkoa las temperaturas oscilarán entre los 23-25 grados. No obstante, antes de que la jornada termine podría producirse una galernilla que se dejará sentir sobre todo en Bizkaia y en la parte más occidental de Gipuzkoa. Para el domingo se esperan nubes bajas y bruma en la costa. El ambiente será pesado y bochornoso, con bastante humedad de origen marítimo.

Esta mejoría, no obstante, durará poco, ya que a partir del lunes se impondrá el flujo del noroeste, con cielos cubiertos y descenso de los termómetros. En la primera mitad de la semana que viene, el mercurio se desplomará.