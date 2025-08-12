Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Plaza de Gipuzkoa

Arde la tarde

Josune Díez Etxezarreta

Josune Díez Etxezarreta

Asteartea, 12 abuztua 2025, 00:04

Arde la tarde al sol del Poniente, hay tribus ocultas cerca del río esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor, ven ... a la escuela de calor». Nunca la canción de Radio Futura me llegó tan hondo, y menos en el 84, como algunas de estas tardes estivales de 2025.

Arde la tarde