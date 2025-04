«En 25 años pilotando helicópteros en Nueva York solo he visto tres accidentes graves»

El accidente de helicóptero ocurrido este jueves en Nueva York, en el que murieron una familia española de cinco miembros y el piloto, ha dejado ... escalofriantes imágenes en las que se ven cómo se estrellan en el río Hudson y ha reabierto el debate sobre la seguridad de los viajes en helicóptero. A falta de conocer las causas del terrible suceso, quienes acumulan horas de vuelo aseguran que se trata de un medio «seguro», aunque «como en todo, los accidentes ocurren», afirma el beasaindarra Iñaki Arizmendi, que lamenta el fatal desenlace. Atesora una experiencia de 25 años sobrevolando la 'gran manzana', por lo que es una voz autorizada para analizar este fatal accidente.

Hace tres décadas, Arizmendi cruzó el charco para montar una empresa de helicópteros en Nueva York y «en todo este tiempo no tuvimos ningún accidente, ni siquiera una pérdida de fuerza del motor», afirma ya jubilado y de vuelta en Gipuzkoa desde hace cinco años. Aunque no se atreve a lanzar hipótesis sobre los motivos que podrían haber causado el accidente, sí subraya la seguridad de estos aparatos, que además corroboran las estadísticas. Para él, la mejor prueba son los miles de vuelos que surcan los cielos todos los días con un porcentaje de accidentes e incidentes mínimo. «En tres décadas sólo he visto tres accidentes importantes (de helicóptero), no es habitual que ocurran. Y hay que tener en cuenta que son cientos y cientos de personas las que están volando todos los días».

En este sentido, explica que aunque en nuestro país es inusual que la gente lo utilice como medio de transporte, es muy frecuente en Estados Unidos. En ciudades como Nueva York existen servicios de transporte privado con un funcionamiento similar al de los taxis. «Ahí es totalmente normal y lleva funcionando un montón de años», comenta Arizmendi, tanto para el traslado de personalidades como para los turistas que quieren disfrutar de un paseo en helicóptero. Es el caso de esta familia española, que estaba de vacaciones en la ciudad y decidió contratar un recorrido turístico para sobrevolar Manhattan.

Helipuertos

El número de infraestructuras de las que dispone este distrito da cuenta de la importancia que tienen estas aeronaves como medio para desplazarse de un lado a otro en ciudades como Nueva York –se estima que entre 200 y 300 vuelos de helicópteros surcan los cielos a diario–. Arizmendi destaca que «hay un helipuerto que es exclusivamente para vuelos privados; esto es, para cosas muy especiales. Y luego hay otros dos, uno que está en South Street Seaport, que es el de los tours, y un tercero que se encuentra dos millas hacia el sur, aproximadamente. Hay mucho tráfico aéreo de helicópteros, no cabe la menor duda».

De hecho, el exdirector de la agencia de excursiones 'Manhattan Helicopters' y expiloto considera que los posibles peligros de volar en este medio de transporte son más «por el tráfico aéreo» que «por la seguridad» del aparato en sí. Actualmente son «alrededor de cinco» las empresas que se dedican a los viajes turísticos en helicóptero, «un producto que llama mucho la atención y al que la gente se apunta. Es un elemento muy importante para el turismo».

Arizmendi comenta que existe una zona «de bastante peligro» y donde hace siete años hubo un choque con una avioneta y perecieron todos los ocupantes del helicóptero. Se refiere a un pequeño aeropuerto en Nueva Jersey «para VIPs y gente con su avión particular, que está pegado al río Hudson y a esa misma altura van pasando los helicópteros que están haciendo los tours y ahí se daba una zona un poco peligrosa», recuerda.

Más allá de esta circunstancia, los helicópteros –como cualquier aeronave– deben estar sometidos a controles exhaustivos y a un mantenimiento muy estricto. «Lo más importante en un helicóptero es que esté revisado, que lo están, y que se haga cada día. Otro factor de suma importancia es el peso» de los pasajeros. «Antes de montar, la gente tiene que pesarse ahí mismo, en la terminal. Es fundamental conocer el peso exacto porque puede influir mucho en la estabilidad del helicóptero. Que no se pasen de peso porque hay un límite, que depende del modelo. Y por lo demás, tampoco tiene ningún misterio».

Lo que ocurre en este tipo de accidentes, a su juicio, es que «dan mucho qué hablar porque resultan muy llamativos». Las imágenes muestran el momento exacto de la caída del helicóptero en el río Hudson. Vídeos de aficionados muestran cómo el aparato se desintegra parcialmente en el aire, con el motor principal y el brazo de cola desprendiéndose del fuselaje mientras cae en picado a las frías aguas del río Hudson. El desenlace fue fatal.