Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
Un pescador de angulas de la Asociación de Anguleros de Euskadi. Lobo Altuna
Suspensión de la temporada de pesca

Los anguleros de Euskadi muestran su enfado con el Gobierno Vasco: «Ni se han sentado con nosotros para encontrar una solución»

Critican que la decisión de suspender la temporada de pesca de la angula ha sido «unilateral» y denuncian que el departamento de Pesca incumple el decreto firmado en 2024, ya que «Cantabria ha dado luz verde a su campaña»

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:28

Comenta

A los anguleros de Euskadi no se les ha ido todavía el enfado siete días después de que el Gobierno Vasco anunciara de forma «unilateral» ... la suspensión de la campaña de pesca de la angula, que se desarrolla normalmente desde mediados de noviembre hasta enero. Su presidente Unai Eizaguirre transmite la incomprensión del sector y considera que detrás de la decisión «hay muy mala fe y una intencionalidad» al defender que «no es lógico que en junio se abra el plazo para sacar la licencia y luego suspendan la campaña».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  2. 2 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  3. 3 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  4. 4

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  5. 5

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  6. 6

    La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso
  7. 7

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  8. 8

    La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu
  9. 9

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  10. 10

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los anguleros de Euskadi muestran su enfado con el Gobierno Vasco: «Ni se han sentado con nosotros para encontrar una solución»

Los anguleros de Euskadi muestran su enfado con el Gobierno Vasco: «Ni se han sentado con nosotros para encontrar una solución»