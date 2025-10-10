Los anguleros de Euskadi muestran su enfado con el Gobierno Vasco: «Ni se han sentado con nosotros para encontrar una solución»

A los anguleros de Euskadi no se les ha ido todavía el enfado siete días después de que el Gobierno Vasco anunciara de forma «unilateral» ... la suspensión de la campaña de pesca de la angula, que se desarrolla normalmente desde mediados de noviembre hasta enero. Su presidente Unai Eizaguirre transmite la incomprensión del sector y considera que detrás de la decisión «hay muy mala fe y una intencionalidad» al defender que «no es lógico que en junio se abra el plazo para sacar la licencia y luego suspendan la campaña».

El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca defendió el pasado viernes el paso dado por «la necesidad de reforzar las medidas para la recuperación de la especie antes de que la situación sea irreversible», pero desde la asociación se preguntan «si tan mal estaba la cosa, ¿para qué abren el plazo para sacar la licencia?». Critican que «dialogar para intentar llegar a soluciones es una posibilidad que no existe con ellos», en referencia al departamento del Gobierno Vasco.

«El jueves 25 de septiembre fuimos al Parlamento Vasco a quejarnos de que no se está cumpliendo lo que dice el decreto. Al día siguiente nos llamó la secretaria para acudir a una reunión y el pasado viernes nos dicen que suspenden la campaña al mismo tiempo que lo transmiten a los periodistas». Eizaguirre, que ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en Orio, lamenta que «este año la única reunión que hemos tenido ha sido para decirnos que suspenden la temporada de pesca. Ni una más después de que hayamos estado suplicando para reunirnos. Ni se han sentado a hablar con nosotros para una posible solución», ha indicado.

En junio del año pasado el Gobierno Vasco firmó el decreto que reguló la pesca profesional de la angula en Euskadi, y en el artículo 11 de dicho texto figura «la temporada de pesca de la angula, su modificación o suspensión se establecerá mediante resolución de la dirección competente en la materia y en coordinación con otras Comunidades Autónomas de la cornisa cantábrica». El presidente de la Asociación de Anguleros de Euskadi denuncia que «no se ha cumplido porque el mismo día que Euskadi anunciaba la suspensión, Cantabria daba luz verde a la temporada de este año», del 1 de noviembre al 28 de febrero. «Los informes serán iguales para Cantabria, Asturias y Galicia, ¿no? ¿Los nuestros son distintos?», se pregunta, «pero da igual, nos lo saltamos y no pasa nada» expresa con ironía.

Esa diferencia entre territorios es otro aspecto que enfada a los pescadores de la angula. «Nosotros hemos pedido una moratoria, pero no, cierre mientras todos los demás pescan. Francia va a pescar 65 toneladas. A mí ya me pueden intentar vender que la angula está muy crítica, porque va a haber dos Euskal Herrias: la que va a pescar angulas y la que va a comer angulas pero no pescadas aquí. Es otra paradoja, los señoritos sí van a comer angulas traídas de Francia, Asturias, Cantabria y Galicia. Si tan crítico es, cierra todo», exclama indignado.

También denuncian que desde Vitoria incumplen el acuerdo alcanzado y hecho público en el Parlamento Vasco en febrero de 2023 «para reunirse con nosotros, AZTI y asociaciones ecologistas».

«Nosotros solo pescamos 30 días hábiles al año»

El Gobierno Vasco argumenta su decisión en el informe del Plan de Gestión de la Angula presentado por España a la Comisión Europea en primavera; en la Resolución del Ararteko del 4 de junio, que recomendaba una regulación que se adecue a las medidas europeas; y en el informe de AZTI que va a ser presentado en el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES en inglés), órgano que asesora a la Comisión europea. Eizaguirre, por su parte, defiende que «dentro de la problemática de la angula hay muchos factores, pero la pesca, según la Unión Europea y los biólogos, está entre un 10 y un 20%», y apunta que «nosotros solo pescamos 30 días hábiles al año», para concluir que «del resto de problemas no hablamos«.

La Asociación de Anguleros de Euskadi puso encima de la mesa «un proyecto para repoblar nuestros ríos, y trajeron angulas de Barajas (después de ser interceptadas por la Guardia Civil en una operación de contrabando y destinarlas a Gipuzkoa) y dieron buenos resultados, pero la Diputación de Gipuzkoa ha prohibido la repoblación en el territorio. España es de los únicos en toda Europa que no repuebla».

También critica el método que los científicos utilizan para determinar el tamaño de la población de la angula. «Los biólogos vienen una vez al mes al río Oria a hacer un muestreo en un sitio que no es de angulas. Y con eso son capaces de decir cuántas hay. ¿De verdad? ¿Entonces nosotros somos tontos y salimos 30 días para no pescar nada? Les hemos dicho que vengan con nosotros, les hemos ofrecido nuestros barcos, pero no los quieren».

Para refutar esa posición científica, han mostrado opiniones de otros biólogos «que dicen que la situación se está estabilizando en los últimos 10 años, que no es tan crítica, y que parte de la solución, les guste o no, son los pescadores». Han mencionado a Andrew Kerr y Willem Dekker, «antiguos responsables del ICES que salieron de ese grupo porque no estaban de acuerdo con el camino que estaba tomando. Kerr, en sus investigaciones más recientes, opina que «la pesca no es un motivo principal en la escasez de la angula», mientras que Willem Dekker fue clave en la regulación de la Unión Europea de la angula de 2007.

La consecuencia de esta suspensión es que no va a haber anguleros este invierno en Euskadi. Y Eizaguirre traslada el perjuicio que esto supone con un ejemplo. «Yo tengo un chaval de 30 años que se ha gastado un dinero en comprarse un barco porque tiene todos los títulos de patrón. Ha hecho todo lo que está en sus manos para arrancar con este proyecto, porque además se le preguntó a Leandro Azcue, viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral, y dijo 'sí, sí, tranquilos que esto va para adelante, va a ir bien. Ya iremos poco a poco hablando'. Ahora, tortazo. ¿Cómo le dejamos a este chaval? ¿Cómo solucionamos este problema? Está hecho a muy mala fe todo», ha reiterado para concluir.