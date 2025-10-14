Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aurotidades y expertos en la apertura del congreso en el Kursaal. Gorka Estrada

Más de 850 empresas vascas se han sumado ya al código ético del turismo

Euskadi apuesta por un turismo basado «en la sostenibilidad social», que se refuerza en un congreso que se celebra desde ayer en el Kursaal

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Martes, 14 de octubre 2025, 07:48

Comenta

El compromiso con un turismo «más justo, ético, responsable, inclusivo y diverso» fue ayer el eje central del Congreso de Sostenibilidad Social Turística, que se ... celebra en el Kursaal de San Sebastián hasta mañana y que reúne estos días a cientos de expertos del sector. El evento fue inaugurado por el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, quien afirmó que la sostenibilidad social «no debe ser una meta, sino el camino del turismo en Euskadi», pues el sector «es el sustento de 110.000 familias en el País Vasco; el 11% del empleo de nuestra economía».

