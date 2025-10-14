Más de 850 empresas vascas se han sumado ya al código ético del turismo

El compromiso con un turismo «más justo, ético, responsable, inclusivo y diverso» fue ayer el eje central del Congreso de Sostenibilidad Social Turística, que se ... celebra en el Kursaal de San Sebastián hasta mañana y que reúne estos días a cientos de expertos del sector. El evento fue inaugurado por el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, quien afirmó que la sostenibilidad social «no debe ser una meta, sino el camino del turismo en Euskadi», pues el sector «es el sustento de 110.000 familias en el País Vasco; el 11% del empleo de nuestra economía».

El turismo sostenible, explicó Hurtado, es aquel que genera «beneficios que repercutan en la comunidad», con un impacto «mínimo sobre el medioambiente y la cultura local». Así, el consejero expresó que «la sostenibilidad turística debe abarcar siempre tres vertientes: la medioambiental, la sociocultural y la económica». El turismo, además de resultar atractivo para los viajeros debe ser, ante todo, «justo, inclusivo y respetuoso en las comunidades que lo acogen».

El Código Ético del Turismo en Euskadi, presentado en el congreso por Daniel Solana -director general de Basquetour-, hace referencia a una serie de principios para garantizar y mantener un turismo sostenible en el territorio: respetar al turista, su disfrute y su descanso, así como al vecino, sus hábitos y tradiciones; proteger el entorno o cuidar el sector turístico y a sus profesionales, entre otros. Más de 850 empresas vascas están adheridas al código, elaborado en 2019 y actualizado este año para ajustarse a las necesidades más recientes. Y es que «si queremos servicios de calidad, tenemos que tener empleos de calidad. Si apostamos por un turismo ético y responsable, tenemos que garantizar empleos dignos, igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad y una apuesta por la inclusión», señaló Hurtado.

Asimismo, aseguró que «las comunidades locales deben sentir que el turismo mejora su vida, no al revés. En Euskadi hemos dado pasos positivos en este sentido y lo vamos a seguir haciendo», celebró. Para ello, hizo referencia al refuerzo realizado en programas de Formación Profesional o Formación Dual para «atajar la precariedad y asegurar el futuro de los profesionales», y el convenio de colaboración firmado con el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, a través de Lanbide, para el desarrollo de un programa de formación en competencias digitales para el sector turístico.

Ética y condiciones laborales

La primera jornada del congreso, dirigida a los profesionales del sector turístico, contó con la ponencia de José Ángel Preciados, CEO de Illunion Hotels -compañía del Grupo Social ONCE-, quien explicó cómo los beneficios económicos son consecuencia de «una estrategia diferente, centrada en la sostenibilidad, la ética y la inclusión» adoptada por la cadena tras la crisis económica de 2008.

Los expertos también tuvieron la oportunidad de dialogar sobre la sostenibilidad social aplicada al derecho y las condiciones laborales, el liderazgo femenino en el sector y la formación académica en turismo.