6.600 guipuzcoanos deben acreditar para fin de año su capacidad para ser monitor deportivo

El Gobierno Vasco está muy cerca de aprobar el decreto por el cual se regulará el acceso a las profesiones de la actividad física y ... del deporte en Euskadi a partir del 1 de enero de 2026. La nueva norma, que sirve para articular una de las voluntades de la ley que salió adelante en el Parlamento Vasco en 2022, afectará a profesores de educación física, monitores deportivos, entrenadores y directores deportivos. Son 22.000 personas en Euskadi, aproximadamente unas 6.600 en Gipuzkoa, las que van a tener que acreditar antes del próximo año una capacitación profesional o una experiencia previa en la disciplina, apuntan a este medio fuentes de la Dirección de Actividad Física y Deporte, área cuyo principal responsable es Gorka Iturriaga.

Para poder demostrar esa capacidad o esa experiencia previa, los interesados lo podrán hacer de distintos modos. En primer lugar, a través de titulaciones deportivas, universitarias (el INEF, por ejemplo) o de Formación Profesional. En segundo lugar, demostrando una determinada experiencia previa en la disciplina de turno. «No hay un número de horas mínimo determinado para poder acreditar esa experiencia», subrayan desde el Gobierno Vasco, donde matizan que «ese tiempo dedicado a la enseñanza se podrá demostrar presentando una licencia federativa o con la declaración de un tercero que justifique que, realmente, el sujeto ha estado uno, dos o tres años entrenando en determinado lugar».

En el caso del deporte escolar, si la persona afectada no está titulada ni puede acreditar experiencia previa en la disciplina, el Gobierno Vasco, en colaboración con las Diputaciones Forales y centros educativos públicos y concertados, ha organizado en los últimos años cursos formativos para ser monitor auxiliar. «Aprenden entre otras cosas primeros auxilios y cómo dirigirse a las personas que inician su periplo en la actividad física», explican. Las formaciones diseñadas por el Gobierno Vasco para capacitar aún más a las personas que se desenvuelven de manera profesional o voluntaria en el ámbito de la actividad física «han tenido una gran acogida en los últimos años», afirman desde la Dirección de Actividad Física y Deporte.

Un censo profesional

Según exponen, en el año 2018 «se organizaban entre 10 y 12 actividades formativas para entrenadores». Las previsiones apuntan a que esa cifra «va a superar las 60» este año y que en 2026 «va a ir aún a más». ¿La razón? «La gente del sector se está dando cuenta de la necesidad que tiene de formarse», razonan. Garantizar la salud y la seguridad de las personas que están aprendiendo con un monitor o un entrenador «implica que la persona que está al cargo sepa qué es lo que está haciendo», añaden desde el Ejecutivo autonómico.

Una vez esté aprobado este nuevo decreto, que se espera que sea «antes de que acabe el mes de septiembre» y que no necesita pasar por el Parlamento, los 22.000 ciudadanos que trabajan o colaboran en actividades físicas y deportivas deberán inscribirse también en el nuevo registro de la actividad física y el deporte «mediante la presentación telemática de una declaración responsable». En esta plataforma se tendrán que dar de alta «de acuerdo a sus experiencias y formaciones, además de acreditar en la medida de lo posible todo lo que hayas hecho como entrenador». Va a funcionar «como cualquier otro censo profesional. Estará abierto al público».

Pero, ¿qué pasa si llega el 1 de enero y no he cumplido con ninguna de las exigencias del nuevo decreto? A pesar de que no va a haber una moratoria como tal para poder aplicar medidas coercitivas, desde el Ejecutivo autonómico se valora más el hecho de que «se dé una adecuación de forma progresiva». A corto plazo no se contempla la opción de sancionar, pero sí que creen que «las personas afectadas por esta ley han tenido tiempo de sobra para prepararse ante la nueva situación». Recuerdan que estos últimos años ha habido «mucha labor de comunicación y sensibilización con clubes y demás agentes involucrados. Si no lo han hecho es porque no lo han considerado oportuno», razonan.

La principal voluntad de esta ley, remarcan desde el Gobierno Vasco, «no es profesionalizar el sector, sino garantizar la seguridad y la salud de los practicantes de las actividades físicas». La profesionalización, «que podría darse en un futuro» gracias a estos nuevos requisitos, es el medio a través del cual «pretendemos alcanzar el máximo bienestar de los practicantes», subrayan.

«Facilitar la transición»

La ley, aprobada en 2022, «tenía un periodo transitorio hasta 2026 para poder adecuar diversos puntos» que está cerca de vencer. Ahora, la pelota está en el tejado de las entidades involucradas en las enseñanzas deportivas o de actividad física en todas las edades, como las federaciones, los centros educativos, los ayuntamientos, las diputaciones o las empresas privadas que ofrecen estos servicios. «El sistema deportivo y formativo de Euskadi se ha ido adaptando y está preparado para cumplir la ley», indican con confianza desde el Gobierno Vasco, donde lanzan un mensaje «de tranquilidad». «Vamos a intentar facilitar esta transición para que todos puedan cumplir la ley aunque no sea desde el primer día».

Una vez concluido el periodo de aportaciones al borrador del decreto de agentes como clubes, ayuntamientos o empresas privadas, desde el Ejecutivo autonómico aclaran que «el documento aún no está terminado al 100%. Aún podría haber algún cambio».

Por otro lado, una de las sombras que se ha cernido siempre sobre las actividades profesionales del deporte en sus primeras capas es el de los sueldos en negro, aspecto que la nueva ley «no trata, en ningún caso además. No hablamos de contratos ni de cuestiones fiscales relacionadas con las regulaciones laborales. Eso va por otro lado».

Tres de cada cuatro entrenadores escolares «son profesionales»

El deporte escolar en el País Vasco es un fenómeno de grandes proporciones. Para reflejar el tremendo volumen de personas que mueve todos los años, solo hay que atender a las cifras de este curso en Gipuzkoa, donde se refleja que hay 17.500 niños, de entre 6 y 12 años, apuntados a los programas de Multikirola que organiza la Diputación Foral. En la actualidad participan en él 180 centros escolares y/o asociaciones de madres y padres, 40 federaciones deportivas, más de 80 ayuntamientos, 200 coordinadores pedagógicos, 451 clubes de base, 3.200 monitores y entrenadores, y más de 8.000 equipos.

De ese número de entrenadores y monitores, la diputada de Deportes, Goizane Álvarez, aseguró la pasada semana en una comparecencia en las Juntas Generales que «tres de cada cuatro son profesionales. Es decir, que hay una garantía de cierta calidad en la enseñanza». El resto, los que son voluntarios, «la mayoría de ellos recibe una compensación económica», aunque hay casos en los que no existe ni capacitación profesional ni retribución salarial.

El debate sobre la capacitación de los monitores deportivos o entrenadores que trabajan en los colegios estalló el pasado mes de enero, cuando la demanda de una familia de Pasaia consiguió tumbar la norma foral que obliga a los niños de entre 8 y 12 años a compaginar el Multikirola con los entrenamientos y partidos de su club.

Cursos en Kirolene

Sobre la calidad de los entrenamientos en los centros educativos de Gipuzkoa, la diputada foral aseguraba en una entrevista para este medio a finales de enero que «el papel del deporte escolar no es el de enseñarles aspectos técnicos. Ese rol lo cumplen, y muy bien, los clubes deportivos. Estos últimos son los que trabajan la especialización». En Multikirola, defendió, «se trabaja desde otro paradigma. Si lo vemos desde la perspectiva de la técnica, puede ser que sea un servicio al que le falte calidad. Pero, por otro lado, trabaja el desarrollo motriz, el integral, la socialización, la toma de decisiones, la integración...».

Ahora, con la nueva regulación vasca en camino, aquellos que no puedan acreditar titulaciones o experiencia previa, pueden acudir a Kirolene, una entidad pública que ofrece la posibilidad de hacer cursos en la modalidad multideportiva.