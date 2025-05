«Lo que la Diputación aporta al multikirola solo cubre el 15% del gasto total, y no recibimos nada del Ayuntamiento de Donostia»

El modelo de multideporte MK Donostia, gestionado por un movimiento de padres y madres y que agrupa a doce centros escolares de San Sebastián, ha ... sido este martes el protagonista de la ponencia de multikirola que está analizando en las Juntas Generales de Gipuzkoa el futuro del modelo deportivo escolar. Su portavoz ha sido Gurutze Fernández, exjugadora de fútbol profesional y quien ha reivindicado que «contamos con un modelo estable que en el curso 2024/25 ha contado con 1.210 alumnos».

El modelo surgió en el curso 2021/22 con 410 alumnos y ha triplicado sus cifras en tres años. Fernández ha defendido que las principales bases del modelo MK Donostia, que cuenta con cinco deportes más otros tres de desarrollo durante la temporada, «promueven el desarrollo integral de los niños y niñas, facilita que sigan haciendo deporte y garantiza que tengan un conocimiento y desarrollo mayor en la disciplina que vayan a elegir en el futuro». El mensaje lanzado ha sido que «los que hacemos no son entrenamientos de ocio, practicamos los mismos deportes que los clubes pero con otra lógica interna, porque el rival está de nuestra parte».

Sobre la enseñanza que reciben los alumnos, han expresado que «queremos educar a los niños mediante el deporte y para ello apostamos por la formación de los coordinadores y monitores para que los alumnos tengan la mejor enseñanza posible». Para ello, ha explicado que federaciones como las de rugby o hockey han mostrado su «total colaboración» cediendo material y dando formación a los monitores.

Los deportes base practicados este curso han sido fútbol, baloncesto, balonmano, hockey y rugby, y sobre las modalidades de desarrollo «el remo tiene un gran éxito» y la federación de triatlón «está encantada» con la incursión que los niños y niñas han tenido en su deporte.

«Lo que se gasta el Ayuntamiento en pintxos»

En cuanto al modelo económico, ha transmitido que la cuota media que las familias pagan por el multikirola en los doce centros escolares que engloban el modelo MK Donostia es de 215 euros. «Nuestros monitores están bajo contrato, el gasto mensual para mantenerlo es de 800 euros y lo que recibimos de la Diputación cubre el 15% del gasto total».

Además, ha añadido que «no recibimos nada del Ayuntamiento de San Sebastián», para explicar que «hubo una ocasión en la que los centros firmamos un escrito para solicitar una financiación del consistorio, nos reunimos con ellos y un representante nos dijo que lo que pedíamos era 'lo que el Ayuntamiento se gasta en pintxos', frase que nos dejó claro que no querían financiarlo».

También ha intervenido un padre, Jon de la Calle, que participa en la comisión de MK Donostia. Sobre la gratuidad que la Diputación se planteaba para el programa, ha expresado que «no estamos pidiendo la gratuidad, estamos pidiendo calidad y estamos dispuestos a pagar. Queremos que se invierta en un multikirola de calidad, no se puede dejar en manos privadas». Además, ha pedido no hablar «de un debate de libertades, dejemos de lado la dimensión demagógica. La libertad es construir una sociedad formada e igualitaria y eso no está en manos de los clubes, para eso estáis vosotros», ha dicho en referencia a los junteros y representantes políticos presentes en la comisión.

Los centros que están integrados en MK Donostia son Aitor, Amasorrain, Ibai, Jakintza, Intxaurrondo, Orixe, Zurriola, Aiete, Herri Ametsa, Ikasbide, Amara Berri e Igeldo.