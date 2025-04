Los paparazzi revelan los detalles de la foto en bikini de Leonor, el precio y el lugar

J. F. Jueves, 3 de abril 2025, 19:35 | Actualizado 19:49h. Comenta Compartir

La fotografía de la princesa Leonor en dándose un baño en bikini sigue dando de qué hablar. La imagen, tomada en una playa de Montevideo (Uruguay) y publicada por la revista 'Diez Minutos', ha tenido una gran repercusión que ha llevado a diversos especialistas en la prensa del corazón no solo a opinar sino a dar detalles de cuánto dinero han movido y cómo logró tomarla su autor, cuyo nombre no ha trascendido aún.

La imagen de la portada del nuevo número de 'Diez Minutos' muestra a la princesa, «saliendo del mar y luciendo en un dos piezas estampado básico y lentes de sol mientras goza de un día de sol y mar junto a su grupo de confianza». Se trata de un momento de relax durante su estancia en la capital de Uruguay hace tres semanas.

Según ha desvelado el programa de Telecinco 'Tardear', a su equipo de producción le llegó una oferta para ser los primeros en publicar esta imagen de la princesa Leonor de Borbón. Aunque la negociación con un negociador que intermediaba con el autor no prosperó, este jueves han decidido emitir el audio en el que se le escucha hablar de la fotografía antes de mostrarla. «Se le ve en diferentes actitudes, en bikini, bañador, en el agua, con un chico...», comienza el negociador, quien también revela que «esas imágenes ahora mismo son 250.000 euros, y hay encima de la mesa dos cifras que los fotógrafos están evaluando, son superiores a los cien mil euros». Además, señala que «ahora mismo hay otra productora que está pujando, por decirlo de alguna manera, con esto, porque ellos están escuchando ofertas y dependiendo de la cuantía, que en este caso no es la cuantía, sino cómo se va a dar, etc, pues decidirán». El negociador también comenta la situación del mercado de la prensa del corazón, indicando que «efectivamente todos sabemos cómo está un poco el mundo del corazón, sobre todo en papel, que está un poco de capa caída».

El equipo de 'Tardear' también revela que fue informado de que «del material que hay se podrían sacar dos o tres informaciones muy buenas, una de ellas efectivamente, es un baño de Leonor y además en el momento en el que está tomado, o sea, tienes que tener en cuenta que estas fotos se toman pues con la presencia de la ministra de Defensa en Montevideo, la directora del CNI allí, no sé cuántos escoltas... pues imagínate las interpretaciones», concluye el negociador.

Un solo fotógrafo fue el autor de la imagen de Leonor en bikini

Por otra parte Antena 3, en el programa 'Y ahora Sonsoles', ha revelado que las imágenes fue tomada por «un fotógrafo español el pasado 6 de marzo» en la playa de La Mulata en Montevideo. Según han señalado, el paparazzi «habría negociado durante varias semanas la venta de este material». De la negociación se ocupó directamente Vicente Sánchez, el director de la revista 'Diez Minutos', quien describió la negociación como una «negociación creativa», donde «una de las cláusulas es que los fotógrafos quieren que se publiquen las fotos para que su trabajo se vea y que no se vendan a una revista para que queden guardadas un cajón».

El paparazzi Diego Arrabal ha comentado también en el espacio de Sonsoles Ónega que «este reportaje lo ha hecho solamente un fotógrafo, lo cual es aún más complicado porque suelen ir dos o tres juntos». Añadió que en la playa de La Mulata (Montevideo) «había dos chicas más con Leonor, pero eran parte de su escolta». Arrabal también reveló que «el autor de la imagen es el mismo que la fotografió en Zaragoza» y que, como cualquier freelance, «se la juega, se esconde de los escoltas».

Seguimiento a los escoltas de Leonor

Arrabal ha explicado la estrategia del fotógrafo: «En este caso no hace falta seguir a la princesa, sino a los escoltas, que un día antes están vigilando en la playa, así que dices, me la juego en la playa donde he visto a los escoltas cuatro horas mirando todos los huecos». También señaló que el fotógrafo esperó a que la princesa llegara, «con la suerte de que en efecto sí llegara».

Este incidente se suma a la polémica generada por la filtración de imágenes de la princesa en un centro comercial de Chile, lo que provocó una investigación. La publicación de estas fotografías en bikini vuelve a poner en el centro del debate la privacidad de la princesa Leonor durante su formación militar, que está realizando a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano desde principios de año.