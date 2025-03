Masterchef Celebrity: El reto, el ingenio y el incendio de Ainhoa Arteta

Ainhoa Arteta, cantando el 'We are the Champions' en la entrega de MasterChef Celebrity de ayer.

Fernando gonzález Miércoles, 16 de septiembre 2020, 15:03 | Actualizado 16:27h. Comenta Compartir

La guipuzcoana Ainhoa Arteta ha debutado en la quinta edición de Masterchef Celebrity, el reality gastronómico de TVE. En su primera intervención la soprano resaltó la importancia que tiene esta competición para ella: «Esto para mi, es un reto». En una emocionada presentación, la tolosarra confesó tener «una deuda pendiente con alguien muy importante en mi vida, que es mi madre» y señaló que «la perfección es imposible, pero hay que buscar siempre la excelencia. Esa es la Ainhoa Arteta, la que se prepara, la que sale al escenario, la que lleva ya más de 30 años en esta carrera».

La tolosarra protagonizó una de las escenas más divertidas de Mastercher Celebrity 5, ya que a la pregunta de «¿Qué tipo de cocina haces?» respondió con una anécdota que le ocurrió en Estados Unidos: «¡Quemarlo todo! Estaba en Washington y dije venga voy a cocinar un pollo y así cuando llegue a casa ya lo tengo. Me voy al teatro y en el segundo acto me digo: '¿lo he apagado?, ¿no lo he apagado?, no sé'. Canté con los ojos fuera de sus órbitas. Bueno, total, 5.000 dólares de multa que me pusieron los bomberos. Igual acabáis chamuscados los tres».

Dentro de un ambiente marcado por el buen humor, Ainhoa Arteta hizo su primera aparición en el concurso con una prueba que tenía como ingrediente principal el bonito. En esta primera prueba en las cocinas del programa la tolosarra se decantó por dos platos que ella misma bautizó como 'Madame Butterfly' y 'El cuarto acto de carmen' , dos recetas que se permitió presentar ante los jueces con una gran interpretación de lo que mejor sabe hacer, con 'L'amour est un oiseau rebelle'. Su presentación le sirvió para que los jueces alabaran tímidamente los platos, aunque los calificaron como «platillos sencillos». El paso ante el jurado de Masterchef Celebrity no le amilanó ya que volvería a demostrar sus cualidades para el canto en más ocasiones.

En la segunda prueba de la noche, el grupo de 16 participantes se dividió en dos equipos, de 8 integrantes cada uno. La tolosarra se colocó con el rojo, el encargado de elaborar el primer plato y el postre de la comida que se iba a celebrar. En tanto que, el equipo azul elaboraría el primer plato y otro segundo.

En este segundo test, a Ainhoa Arteta se mostró más nerviosa, especialmente en la recta final y bajo las constantes órdenes que salían de personas ajenas a la capitanía del grupo, lo que finalmente le generó un gran malestar. «A mí todo el mundo me manda y estoy hasta los huevos», llegó a decir.

Al final su equipo conseguía ganar la segunda prueba con un primer plato ('Trucha asada con salsa de coco e hinojo y aire de vermú'), así como con un postre que al parecer de los jueces mantuvo la forma y el sabor preciso ('Buñuelos de viento rellenos de compota de cereza y chantilly de naranja'). Este triunfo de los rojos, les permitió alejarse de la zona de eliminación en esta primera emisión.

Los azules tuvieron que pasar por una última prueba de eliminación. En la cual, el actor David Fernández, quedó eliminado en la primera ronda del concurso en esta primera entrega de MasterChef Celebrity 2020.