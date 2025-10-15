Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Efe

Julián Contreras, rotundo, responde a los reproches de Lourdes Montes

«Utilizan mis problemas de dinero para humillarme», ha dicho el hijo menor de Carmina Ordoñez

Joaquina Dueñas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:43

Comenta

Después de que Lourdes Montes confesara en televisión que Julián Contreras había sido una gran decepción para ella, el hermano de Francisco Rivera ha respondido en exclusiva en la revista 'Lecturas'. En la entrevista ha reconocido que el torero le prestó dinero hace años, entre 15.000 y 18.000 euros, y que no ha podido devolvérselo. En este sentido afirma que «lo que no sabía es que para esta gente el dinero era tan determinante que nos ha costado la relación». «Utilizan mis problemas de dinero para humillarme», ha dicho en una entrevista en la que advierte con tirar de la manta: «Cuidado, a ver si vamos a tener que levantar todas las alfombras».

A pesar de todo, Julián afirma que le habría «encantado solucionar esto», pero lamenta que «es imposible porque le debo dinero». «Nunca se han preocupado por saber qué me pasó, que padecí una estafa, que caí en depresión, que casi me suicido. ¡Les ha importado una mierda todo eso! Viven de cara a la galería», zanja. Con su hermano Cayetano, la situación tampoco mejora mucho, califica su relación de «muy puntual pero mejor que con Francisco» y asegura que, en su caso, «vive aterrorizado por el qué dirán».

