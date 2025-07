Fallece Hulk Hogan a los 71 años: se investigan las causas de su muerte

J. F. Jueves, 24 de julio 2025, 18:27 | Actualizado 18:40h. Comenta Compartir

El mundo del entretenimiento se viste de luto con la noticia del fallecimiento de Terry Gene Bollea, universalmente conocido como Hulk Hogan, quien ha fallecido este jueves a la edad de 71 años en Clearwater, Florida. Los reportes iniciales, compartidos por el portal TMZ, indican que la causa de su muerte fue un paro cardíaco. Hogan, reconocido en cualquier parte del mundo por sus músculos y su gran bigote, fue trasladado en camilla desde su casa a una ambulancia, pero no se pudo salvar su vida al llegar al hospital local.

Su salud había sido objeto de preocupación en los últimos años, con rumores sobre su condición, aunque su esposa, Sky, había negado previamente noticias publicadas sobre que se hallaba en coma, afirmando que su salud cardíaca era fuerte. Conocido era sin embargo que Hogan había sido sometido a 25 cirugías en los últimos diez años, de las cuales 10 fueron en la espalda, además de reemplazos de ambas rodillas, ambas caderas y en los hombros.

La legendaria 'atomic legdrop', su movimiento característico, le había dañado gravemente la espalda. Una cirugía de cuello a finales de mayo de y otra cirugía de espalda en enero de 2023 lo dejaron con parálisis temporal, de la que se recuperó por completo. A pesar de esto, continuaba sintiendo dolor y experimentaba días buenos y malos. «Le daba duro a los analgésicos, sufría dolores de locura, hasta el punto de que ni siquiera podía funcionar. Cuando te operan de la espalda, el cuerpo tarda un año en recuperarse, pero me operaban cada cuatro meses», relataba el propio Hulk Hogan hace unos meses a la revista 'Muscle And Health'.

Una vida de altibajos

Nacido el 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia, Terry Gene Bollea inicialmente encontró su pasión en la música como bajista. Sin embargo, su imponente físico y carisma llamaron la atención de los hermanos Jack y Gerald Brisco, quienes vieron su potencial en la lucha libre. Hogan aceptó el desafío y entrenó rigurosamente durante casi dos años con Hiro Matsuda, quien incluso le rompió la pierna intencionalmente en su primera sesión para poner a prueba su determinación, según contaba él mismo. Hizo su debut profesional el 10 de agosto de 1977 en Fort Myers, Florida.

Su carrera despegó cuando firmó con la World Wrestling Federation (WWF) en 1983. Fue en esta compañía, bajo la dirección de Vince McMahon, que Hulk Hogan se convirtió en el personaje de «héroe americano» que ayudó a popularizar la lucha libre profesional en la década de 1980. El 23 de enero de 1984, Hogan ganó su primer Campeonato de la WWF al derrotar a The Iron Sheik en el Madison Square Garden, un momento que él consideró el mejor de su carrera por la aprobación de su padre.

A lo largo de su trayectoria, Hogan fue una figura carismática muy conocida primero en Estados Unidos y poco después en todo el mundo, con varios hitos destacados:

- Campeonatos mundiales: Fue Campeón de la WWF seis veces (una vez como Campeón Indiscutido) y Campeón de la WCW otras seis veces, sumando un total de 12 reinados mundiales. También fue Campeón Mundial en Parejas de la WWE una vez con Edge.

- Royal Rumble: Es el primer hombre en ganar dos Royal Rumbles consecutivas, en 1990 y 1991.

- Hulkamania: Su personaje, junto con la frase «entrena, reza y toma tus vitaminas», se convirtió en un modelo a seguir para millones de 'Hulkamaniacs' en todo el mundo.

- Éxito televisivo: Su combate contra André the Giant en 1988 aún ostenta el récord de audiencia en la televisión estadounidense para un combate de lucha libre.

- Salón de la fama: Fue incluido en el Salón de la fama de la WWE en 2005 y nuevamente en 2020 como miembro de la New World Order.

En la década de 1990, Hogan sorprendió a muchos al convertirse en 'Hollywood Hogan' y liderar el New World Order (nWo) en la World Championship Wrestling (WCW), cambiando a 'heel' (villano) por primera vez en más de diez años y alcanzando posiblemente una popularidad aún mayor.

Además de su carrera en la lucha libre, Hulk Hogan tuvo notorias incursiones en el mundo del cine, televisión y vídeojuegos, apareciendo en:

- Películas: Tuvo un papel destacado como Thunderlips en 'Rocky III' (1982), y protagonizó otras películas como 'No Holds Barred' (1989), 'Suburban Commando', 'Mr. Nanny', 'Santa with Muscles' y '3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain'. Participó además en multitud de cameos, muchos de ellos para interpretarse a sí mismo.

- Televisión: Protagonizó su propia serie, 'Thunder in Paradise' y el reality show 'Hogan Knows Best' (2005-2007), que se centraba en su vida familiar. Además intervino en episodios de producciones como 'El equipo A' o 'Walker Texas Ranger'. También presentó programas como 'American Gladiators'.

También fue un empresario con ventures como su bebida energética Hogan Energy, su línea de hamburguesas congeladas Hulkster Burgers, y sus restaurantes «Hogan's Hangout» y «Hogan's Beach». Más recientemente, lanzó su empresa de estilo de vida «Immortal by Hulk Hogan», que produce y vende productos de THC, CBD y cápsulas de Kratom para el manejo del dolor, y su marca de cerveza 'Real American Beer'.

Polémicas y vida personal

La vida de Hogan no estuvo exenta de controversias. En 1994, admitió haber usado esteroides durante más de 13 años en un caso contra el presidente de la WWF, Vince McMahon Sr., aunque afirmó que pensó que era legal por tener una receta. Compañeros luchadores como Billy Graham habían confesado haberle inyectado esteroides anabólicos. Sus repetidos desmentidos antes de 1994, incluso en el programa de Arsenio Hall en 1990, lo hicieron un tema vergonzoso dada su imagen de modelo a seguir para una vida limpia.

Su matrimonio de 24 años con Linda Hogan terminó en 2009 en un divorcio costoso que le hizo perder el 70% de su patrimonio. En 2015, fue objeto de un escándalo por la filtración de un vídeo íntimo grabado sin su consentimiento, donde se le escuchaba hacer comentarios racistas, lo que llevó a su expulsión temporal del Salón de la Fama de la WWE y a la ruptura de todos los lazos con la compañía. Aunque fue perdonado por la WWE en 2018 y readmitido, su popularidad se vio afectada, y fue abucheado en apariciones públicas. Su personalidad arrogante, egoísta y racista «detrás de cámaras» también ha sido señalada por sus colegas.

Se casó con Jennifer S. McDaniel en 2010, divorciándose en 2021. En septiembre de 2023, se casó con Sky Daily. En 2023, se convirtió al cristianismo evangélico y fue bautizado.

Hulk Hogan, cuyo nombre real es Terry Gene Bollea, deja un legado imborrable en la lucha libre profesional. Su carrera fue como una montaña rusa, con cumbres de popularidad sin precedentes y valles de controversia, avivada en los últimos años con su apoyo expícito y notorio a Donald Trump.