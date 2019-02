Xabier Ortiz cuenta la historia de la cocina en una novela de aventuras Xabier Ortiz y Elena Arzak, en la presentación de ayer. / MICHELENA El autor, profesor en la Escuela de Hostelería, aborda en 'Las Leyendas del Caldero' el mundo de la gastronomía «con ironía y un protagonista de espíritu quijotesco» MITXEL EZQUIAGA Lunes, 4 febrero 2019, 08:21

Dice Xabier Ortiz que su libro «es la primera novela gastronómica escrita en el País Vasco». «Hay autores como Xabier Gutiérrez que han hecho novela negra ambientada en el mundo de la cocina, pero la mía es la primera centrada exclusivamente en los fogones», asegura. Ortiz, profesor de cocina desde 2003 en Cebanc, Escuela Superior de Hostelería en Donostia, presentó ayer 'Las Leyendas del Caldero', «una divertida novela que disfrutará quienes están interesados en la cocina y también los amantes de la literatura entretenida», según dijo la cocinera Elena Arzak, 'madrina' del volumen.

Xabier Ortiz Gabarain, que hasta ahora había publicado textos centrados en la divulgación culinaria, se estrena en el mundo de la literatura con este texto sobre una profesión que conoce bien. Como cocinero trabajó con chefs como Juan Mari Arzak o Martín Berasategui, además de haber dirigido varios restaurantes.

«Yo busco explicar historias de la cocina, desde qué comían los griegos y los romanos hasta cómo se inventó el pan, pero desde una óptica atractiva para los lectores y con la búsqueda de la calidad literaria», asegura el autor. «La novela tiene cierto aire de esperpento, domina la ironía y su protagonista, Bixente, es un personaje con un punto quijotesco que se ve sometido a una inesperada serie de aventuras, de Tolosa a Estados Unidos».

Porque 'Las Leyendas del Caldero' cuenta con una estructura peculiar: contiene una novela dentro de otra. «Mi personaje, Bixente Azaldegi, es el dueño y cocinero del restaurante Easo-Eder de San Sebastián, lo que le lleva a ser nombrado Caballero de Honor por la Academia Cordon Bleu por su trayectoria profesional», resume Ortiz sobre su novela. «Para ello es invitado a la sede de esa sociedad en la Dordoña francesa, donde recibe la banda azul de manos de un famoso gastronómico. Durante el acto cae en manos de Bixente la novela 'Las Leyendas del Caldero', una obra guardada en la clandestinidad', y a partir de ese instante arranca una cómica odisea».

La obra ha sido editada por la Editorial Célebre, de Barcelona. Desde el sello editorial se resalta que «es una obra de ágil lectura con una buena dosis de humor que, además, resulta interesante y didáctica para toda persona que estudie o trabaje en hostelería, así como para todo aquel aficionado a la cocina y el buen comer». Xabier Ortiz se muestra «feliz» con este nuevo proyecto. «Siempre he sido un ávido lector y ahora he dado el paso a convertirme en autor. Creo que lo he hecho con dignidad y me encanta escucha a quienes subrayan la calidad literaria del texto».