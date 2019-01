Bronca en el restaurante Mugaritz Guillermo Cruz y Andoni Luis Aduriz. / EFE Aduriz despide a Guillermo Cruz, sumiller del establecimiento JULIÁN MÉNDEZ Viernes, 25 enero 2019, 09:40

Andoni Luis Aduriz, responsable de Mugaritz, despidió en los primeros días de enero a Guillermo Cruz, el sumiller de la casa. Según confirmaron fuentes próximas a la compañía, se ha presentado una «denuncia» ante la Ertzaintza acompañada de diversas «pruebas» sobre supuestas malas prácticas del especialista en vinos. El despido pone fin a una relación laboral que comenzó en el año 2012 y en la que Cruz había adquirido cada vez mayor protagonismo por el creciente peso de la bodega en la filosofía de Mugaritz.

Por su parte, Guillermo Cruz ha presentado una demanda por injurias y calumnias contra el restaurante, al tiempo que niega las acusaciones y argumenta que el despido es improcedente. «Cuántas veces me he quemado por poner la mano en el fuego por alguien... y me seguiré quemando porque lo que no se puede perder es la voluntad», escribió Aduriz el 26 de diciembre junto a una foto de su mano abrasada.