Un campeón del mundo que te lleva su coctelería a donde quieras Yon Pavón ofrece un servicio de coctelería a la carta: se presenta en la fiesta, monta su barra y prepara unos cócteles propios de quien se ha llevado el galardón Best Rum Bartender 2025, que corona al mejor coctelero de ron del mundo

Mikel Encinas Sábado, 30 de agosto 2025, 07:00 Compartir

Hace tiempo que dejamos de ver el mundo de la coctelería como algo ajeno a nuestros hábitos. La cultura del cóctel, tan habitual en otras latitudes, se ha instalado también en Gipuzkoa y lo ha hecho para quedarse. Los responsables de este auge tienen nombre y apellidos y Yon Pavón es uno de ellos.

Este hernaniarra se ha instalado en la élite mundial de la coctelería a base de formación y pasión por su trabajo. Ha recorrido el mundo en busca de nuevas fórmulas y de entender cómo se hacen los destilados que triunfan hoy en día. Poniendo especial énfasis en el mundo del ron, una de sus grandes pasiones.

Esa pasión por este destilado tan caribeño fue la que le llevó a hacerse hace no mucho con el galardón Best Rum Bartender 2025 que ahora luce con orgullo allá donde va con su barra de cócteles.

Porque Yon Pavón te monta una coctelería donde quieras. Después de haber empezado, despegado y triunfado en las barras de Latxunbe, en su Hernani natal, y del Patricio, en Lasarte-Oria, y de haber compaginado toda esa experiencia con formaciones en Basque Culinary Center y en Barman Academy de Madrid, el teléfono de Yon no para de sonar.

Arde porque ha sabido dar con una fórmula que gusta y que está llenando su agenda. Solo tienes que llamarle y él se encarga de todo: de la bebida, de la cristalería y de preparar unos cócteles que nadie olvidará. Porque desde un gin-tonic hasta una 'pipilinha' marca de la casa, todo tiene su punto y pocos los preparan como Yon Pavón.

Su furgoneta es una especie de pequeño bar a través del cual Pavón traslada al público su pasión por la coctelería. Y es que Yon no solo trabaja en fiestas, sino que también ofrece cursos de formación en coctelería o los denominados 'team building', en los que una empresa contrata sus servicios para que sus empleados se diviertan en torno al mundo de la mixología con este hernaniarra como maestro de ceremonias.

Recuerda que para él todo empezó como un reto, cuando su padre cogió el Latxunbe de Hernani, un sencillo bar de su pueblo: «Me puse en la barra y pensé que no podía vender alcohol y saber menos que el que me lo pedía».

A través de esa reflexión comenzó con una formación, inicialmente de forma autodidacta, que le ha llevado a ser hoy uno de los mayores expertos del mundo en ron. Y si tiene que citar un maestro, habla de Txema Huici, dueño de la Gintonería Donostiarra: «Él me abrió las puertas de su casa y fue mi maestro».

Yon poco a poco iba llenando la barra de su bar de una variedad de ginebras cada vez mayor, hasta llegar a las 80. La gente empezó a ir al Latxunbe a tomar gin-tonics. No era de extrañar porque poco después se proclamaría campeón de Gipuzkoa de gin-tonics.

El Patricio, tras formarse en Basque Culinary Center y en Madrid, fue su salto definitivo. Para entonces, el ron era ya su obsesión y acumuló más de 200. «Hacía apología del ron», recuerda. Cada vez que tenía unos días se marchaba a República Dominicana, a Cuba o a cualquier lugar en el que pudiera visitar una destilería para seguir aprendiendo. Su formación la trasladaba desde la barra y «he educado a beber a mucha gente. Me desvivía para que el cliente probara algo nuevo».

Su penúltima aventura es en la que está metido de lleno ahora: Yon Pavón Cocktail Events. Un servicio de coctelería que ofrece experiencias únicas con cócteles personalizados para cada cliente. La garantía de éxito es la que ofrece el título de Best Rum Bartender y la pasión por su trabajo.

Si ves aparecer su furgoneta en una fiesta, los cócteles originales y clásicos de calidad están garantizados. Su barra no deja indiferente a nadie y la Gala de Verano de El Diario Vasco en Miramar fue uno de los últimos ejemplos.

Yon Pavón Cocktalis Events Teléfono 669 666 624

Web yonpavoncocktailevents.com

Mail info@yonpavoncocktailsevents.com