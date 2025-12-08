Esta Navidad regala gastronomía ¡y acierta seguro! Sorprende a tus seres queridos con esta selección de experiencias y planes relacionados con el mundo gastronómico y enológico

Si aún estás buscando ideas de regalo o estás cansado de regalar objetos materiales, nada mejor que sumarte a la tendencia de regalar experiencias y planes. Un acierto seguro para sorprender a tus seres queridos y hacerles disfrutar de tiempo de ocio y disfrute. Además, en un territorio pionero en el mundo culinario como el nuestro, regalar gastronomía es apuesta segura. He aquí una selección de experiencias gastronómicas y enológicas con las que triunfar estas Navidades.

La Perla Experiencias Delicatessen, un regalo de bienestar y gastronomía para chuparse los dedos

¿Por qué elegir entre talasoterapia, salud, bienestar o gastronomía, si puedes regalarlo todo junto? Con las Experiencias Delicatessen de La Perla acertar en Navidades es más fácil que nunca, ya que disponen de diferentes 'packs' que combinan acceso al circuito con masajes, envolturas y, cómo no, disfrutar de un desayuno, de una comida o de una cena en el área de gastronomía de La Perla. Con opciones aptas para todos los bolsillos, desde los 43 hasta los 169 € por persona, cabe destacar entre sus 'top ventas' el pack 'Bienestar y Sabores', que incluye dos horas de talasoterapia y el Menú Degustación; o el 'Relax y Bienestar Gourmet', con acceso al circuito de talasoterapia dos horas, envoltura détox con algas marinas y Menú de Temporada.

Y si ninguna de sus Experiencias Delicatessen se ajusta a tus necesidades, La Perla te ofrece la opción de elegir servicios de talasoterapia, salud, bienestar o belleza a la carta y combinarlos con las experiencias gastronómicas de un restaurante propio que apuesta por la cocina vasca, arraigada en la tradición pero abierta a la innovación. Disponen, por un lado, de un Menú Degustación (65 €) que, con una selección de los platos más representativos de su cocina y pensado para ofrecer una experiencia completa y equilibrada, realiza un recorrido gastronómico de siete pases que incluye aperitivo, dos entrantes, pescado, carne y dos postres. Por otro lado, el Menú de Temporada (40 €), disponible entre semana con cuatro opciones a elegir de entrante, plato principal y postre, es una opción muy apreciada por el público dado que, a través de los productos frescos de cada estación, refleja la riqueza del entorno y el compromiso de La Perla con la cocina de cercanía.

Castillo Monjardín Visita a la bodega con cata incluida, ¡por solo 15 €!

Las puertas de la bodega navarra Castillo de Monjardín siempre están abiertas para recibir a todo aquel interesado en conocer sus vinos y viñedos. Ubicada en el corazón de Tierra Estella, en un área de fuerte tradición vitivinícola y a una distancia máxima de hora y media por carretera desde el punto más lejano de Gipuzkoa, se halla esta bodega familiar que te hará sentir como en casa.

Ideal para los amantes del enoturismo y para los curiosos del mundo del vino, la visita guiada a la bodega de Castillo de Monjardín resulta muy interesante dado que en ella se puede conocer de cerca su manera de entender la tierra y el vino, además de recorrer las salas de elaboración y de crianza de los vinos. La visita arranca con un vino de bienvenida y finaliza con una degustación de varias referencias de Castillo Monjardín en la sala de catas, servida con una degustación de quesos y aceite de Monjardín Virgen Extra Arbequina.

La visita y cata tiene un precio de tan solo 15 € por persona y puede realizarse de jueves a domingo en horario de 11 a 17 horas. Un regalo económico por el que pasarás una grata experiencia disfrutando y aprendiendo en torno al vino.

Y si te sabe a poco, también puedes regalar la visita junto con un Menú Degustación en el restaurante Castillo Monjardín. Se trata de un menú degustación maridado que incluye seis pases: seis platos de temporada y representativos de la tierra que se sirven acompañados de otros tantos vinos de la bodega seleccionados por el sumiller. Una experiencia gastronómica completa única por tan solo 65 € (visita incluida).

Arima Hotel & Spa Regalar momentos donde el sabor y la calma se encuentran

En tiempos en los que buscamos experiencias que aporten algo más que un simple detalle, la gastronomía se ha convertido en uno de los regalos más especiales. Y en San Sebastián, pocas opciones resultan tan completas y sugerentes como las que ofrece Misura, el restaurante de Arima Hotel & Spa, un espacio donde el sabor y la calma conviven de forma natural junto al bosque de Miramón.

La propuesta gastronómica de Misura parte de una cocina de mercado que evoluciona con las estaciones y que encuentra en la brasa su seña de identidad. Platos como el rodaballo salvaje asado con delicadeza o la txuleta madurada 60 días muestran cómo el fuego potencia el carácter de cada ingrediente sin restarle autenticidad. A ello se suma una bodega equilibrada que combina vinos clásicos y contemporáneos, perfecta para acompañar una cocina que mira de frente a la materia prima.

Pero regalar gastronomía en Arima es mucho más que una buena mesa. Foresta Wellness, su espacio de bienestar, permite completar la experiencia con masajes, rituales y acceso al spa, creando un plan que une descanso y sabor en un mismo entorno. Una comida seguida de un circuito de aguas, o un tratamiento antes de una cena relajada, convierten cualquier ocasión en un día verdaderamente especial.

Las tarjetas regalo disponibles en www.arimahotel.com permiten combinar ambas dimensiones -gastronomía y bienestar- de una manera sencilla y flexible. Son una forma cuidada de ofrecer momentos que se disfrutan sin prisa: una comida entre árboles, un masaje reparador, un vino compartido o una pausa en el spa.

Regalar gastronomía es regalar tiempo, equilibrio y sensaciones. Y en un lugar como Arima, es también ofrecer un pequeño refugio donde desconectar y disfrutar con todos los sentidos.