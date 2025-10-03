La Bodega Donostiarra, donde siempre triunfas

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:47 Compartir

«Es el mejor estand de San Sebastian Gastronomika», afirma Javier Yurrita, director de 'A Mesa Puesta' y uno de los fundadores de este congreso pionero en el mundo de la gastronomía. «Después de trabajar y disfrutar en Gastronomika, los asistentes vienen a nuestro 'estand' para disfrutarlo también, y además sin estar pendiente de los clientes», bromea Miguel Montorio, propietario de la Bodega Donostiarra.

En un bar que en su anterior etapa y, por supuesto, también en esta, siempre se ha definido por la apuesta por la calidad, un producto con el que se identifica a la Bodega Donostiarra es el bonito: «Es el mismo de siempre, con el que los anteriores dueños trabajaron durante más de 30 años y con el que yo llevo 16, porque ellos mismos me pasaron los contactos de los proveedores». Es de la firma Heisa, una marca sin la que no se podrían entender pintxos como el Indurain o el Completo.

Referentes El Indurain y el Completo, sus dos pintxos más conocidos y demandados, tienen un ingrediente común y no es otro que el bonito de Heisa

El primero de ellos es, en palabras de Montorio, «el más conocido, sobre todo por su nombre; pero quizás el que más demanda tiene es el Completo. Siempre digo lo mismo, que no tiene más truco que su éxito, lo que genera mucho movimiento. Compramos el bonito entero y lo vamos desmigando y aliñando con la propia salsa, aceite y vinagre al gusto para darle ese 'bixigarri'. Te tienes que manchar», resume.

Esta Santísima Trinidad del pintxo de la Bodega Donostiarra se completaría con la tortilla de patata hecha al momento: «Hay gente que entra, no ve la tortilla y se marcha, pensando que no tenemos. Pero nosotros la hacemos al momento, a demanda», explica su propietario, quien invita también a conocer el local que la Bodega Donostiarra tiene prácticamente en frente, en el número 16 de Peña y Goñi: «Necesitábamos un espacio más tranquilo. Este es más canalla, de barra; pero en frente tienes los mismos productos e ingredientes, pero al no tener barra estás más tranquilo».

«La Bodega Donostiarra, donde siempre triunfas», resume Yurrita.