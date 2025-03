Los mejores pintxos de tortilla de patata de Donostia y Gipuzkoa No hace falta estar en la calle más emblemática ni en el bar más renombrado. Una buena tortilla de patata se puede disfrutar en el bar más pequeño o en la esquina más recóndita

No hay una única fórmula para la tortilla de patata: cada cocinero, cada bar y cada casa la preparan con su propio sello. ¿Cuántos bares visitamos solo por su pintxo de tortilla? ¿Cuántos recuerdos nos trae el sabor de la que hace un amigo o un familiar? Dejemos de lado el eterno debate sobre la cebolla o el punto de cuajado. No existe una tortilla perfecta, pero sí muchas que rozan la perfección, cada una a su manera

Donostia-San Sebastián Adamo Beach / Adamo plaza

Adamo Beach / Adamo plaza Direcciones: Paseo Miguel Barandiaran, 26 | Claudio Antón de Luzuriaga, 2

Teléfonos: 943 38 16 07 | 943 27 24 73

El gran secreto, el puerro caramelizado

Son más de 15 años los que lleva David Carrillo elaborando en su local original de Sagüés, al final de la playa de La Zurriola, Adamo Beach, este singular y reconocido manjar, la tortilla de patata con puerro. Junto a este, el jamón ibérico cortado a cuchillo y los platos del día conforman una propuesta de diez. La gran demanda de esta receta le llevó a abrir en Gros Adamo Plaza, junto a la plaza Cataluña, el take away de la tortilla y en el que también tienen cabida exquisitos platos del día durante toda la semana. Próximamente, el proyecto se expandirá a Easo con un nuevo punto de encuentro.

Donostia-San Sebastián Bar Moûrlas

Bar Moûrlas Dirección: Plaza Leire, 5. Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 35 87 71

Instagram: @bar_mourlas

Si la pruebas, seguro que repites

Cinco minutos de espera merecen la pena para probar un pintxo de esta categoría. Individual, con la patata cortada en dados, y sobre un plato de 'pizarra'. Esa es la particular presentación de esta tortilla de patata que se ha consolidado como una de las gratas sorpresas de la ciudad en los últimos años. Su jugosidad y la materia prima de primera calidad que utilizan para su elaboración son parte del secreto de una receta a la que es imposible resistirse. Sin duda, una de las especialidades de la casa.

Donostia-San Sebastián Bar Zabaleta

Bar Zabaleta Dirección: Zabaleta, 51. Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 27 64 88

La primera que te viene a la cabeza

Una elaboración casera es la clave del éxito de una tortilla de patata que se ha convertido en historia de la ciudad. Su concepto nació en el Bar Zabaleta y creció con su obrador de Gros antes de exportarse a otros puntos emblemáticos de San Sebastián. Manteniendo la calidad por bandera y con el ánimo de expandir la marca, el futuro de la firma pasa por un nuevo concepto: la patata pochada artesanal. Un tarro de producción gourmet que está causando sensación tanto entre particulares como entre hosteleros. Una tortilla que tienes que probar sí o sí.

Donostia-San Sebastián Bodega Donostiarra

Bodega Donostiarra Dirección: Peña y Goñi, 13 y 16. Donostia-San Sebastián

Teléfonos: 943 01 13 80 | 943 27 99 08

Web: www.bodegadonostiarra.com

Individuales y elaboradas al momento

Una tortilla individual que fascina y que en este establecimiento preparan al instante. Es parte de la magia de una elaboración que se lleva a cabo con productos de la máxima calidad. Ese esfuerzo por satisfacer el gusto de los clientes ha llevado a la Bodega Donostiarra a situarse como uno de los referentes de esta receta en San Sebastián. Otra propuesta que añadir a su larga lista de éxitos. Y si estas opciones no fueran suficientes, ¡también puedes disfrutarla en bocadillo!

Donostia-San Sebastián Bar Campus

Bar Campus Paseo Ondarreta, 15: 943 00 04 19

Isabel II, 15: 943 12 87 99

Paseo Bera Bera, 87: 943 06 33 34

Teléfono: 943 06 33 35

Web: www.barcampus.es

25 años triunfando con la misma receta

Un cuarto de siglo lleva el Campus ofreciendo una tortilla que es referencia en la ciudad. Tal es su éxito que diariamente se venden más de 100 entre los tres establecimientos ubicados en Ondarreta, Amara y Aiete. Son muchos los que se acercan a probarla, pero también existe la posibilidad de llevártelas para hacer de un evento una experiencia inolvidable. Su cuidadosa elaboración y la materia prima, algunos de sus secretos.

Donostia-San Sebastián Narru

Narru Dirección: San Martín, 22. Donostia-San Sebastián

Teléfono: 843 93 14 05

Web: www.narru.es

Huevos ecológicos y mano en la cocina

Huelga decir que el buen producto es la seña de identidad de Narru y de la cocina de Iñigo Peña. Y en la tortilla de patata la apuesta no iba a ser menor. En la receta del chef donostiarra destacan los huevos ecológicos de Jexux Agirresarobe (Han Goiko Arrautzak), uno de los argumentos que hacen de este pintxo uno de los más solicitados del restaurante y todo un referente en el Centro. A las 11 horas salen de la cocina dos tortillas que en apenas unos minutos desaparecen ante la demanda de los clientes.

Donostia-San Sebastián Bar Kapela

Bar Kapela Dirección: Logroño, 5. Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 55 92 08

Web www.barkapela.com

Una explosión de sabor en la boca

Kapela es una de las paradas imprescindibles para los amantes de la tortilla. Poco cuajada y cocinada con mucho mimo durante 45 minutos, trabajan con ingredientes de calidad para lograr una propuesta que se ha convertido en referente no solo en el donostiarra barrio de El Antiguo, sino en toda la ciudad. Las elaboran por la mañana y por la tarde, pero se consumen rápidamente, por lo que hay que darse prisa para probarlas. No hay excusa para no acercarse a su establecimiento y disfrutar de una de sus tortillas recién hechas.

Donostia-San Sebastián La Rebotika

La Rebotika Dirección: Zarautz, 6. Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 21 89 06

Instagram: @la_rebotika

Web: www.larebotika.es

A la brasa: diferente, rica y poco calórica

Aquello de que la tortilla hay que hacerla en el fuego ha pasado a mejor vida. La Rebotika ofrece una propuesta revolucionaria en la que las patatas (con su propia piel) y las cebollas se hacen a la brasa y no se cocina con aceite frito. De ahí, que sea un pintxo sorprendente y sano, apto para celíacos. Una nueva forma de reinventar una receta tradicional que lleva años triunfando en el barrio de El Antiguo. ¿Todavía no has probado esta propuesta tan revolucionaria? Tampoco dejes de probar la tortilla de bacalao, buenísima.

Donostia-San Sebastián La Taberna de Egia

La Taberna de Egia Dirección: Virgen del Carmen, 45. Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 53 10 35

Para llevar: 610 254 232

La de bacalao está para chuparse los dedos

Los premios se agolpan para una tortilla de patata con bacalao que fue la mejor de Euskadi en 2024. Jugosa, con patata elodie frita y no cocida, y elaborada con otros ingredientes destacados como son el pimiento verde, el pimiento rojo, la guindilla y el ajo tierno. Eso y una buena mano en la cocina para convertir este plato en toda una tentación en el barrio de Egia. También ofrecen otras variedades como la de calabacín, la de boniato o la de morcilla. Las hay para todos los gustos y puedes pedirlas para llevar.

Hondarribia Bar Rafael

Bar Rafael Dirección: San Pedro, 10. Hondarribia

Teléfono: 660 061 666

Web: www.restauranterafael.com

Tortilla sabrosa y de kilómetro cero

El chef Iosu Carrión trabaja en el Bar Rafael con producto local. Y la tortilla no es una excepción: 12 huevos de Las Landas, 6 patatas de Araba y 3 cebollas de Navarra, sin olvidar la sal de Leintz Gatzaga, son los ingredientes de una receta que se ha ganado el reconocimiento de sus clientes. ¿La clave? Una impresionante cebolla caramelizada es el eje de un pintxo sabroso que despachan desde primera hora de la mañana.