Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Haritz Rodríguez, con una copa de sidra. Arizmendi
Primer pommelier de España

Haritz Rodríguez: «Nuestra sidra es un tesoro y somos una referencia para el mundo»

El donostiarra es el primer pommelier certificado de España, una figura similar a la del sumiller ligada a la sidra

Álvaro Guerra

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07

Comenta

Hablar de sidra va mucho más allá de hablar de una bebida refrescante. Haritz Rodríguez (Donostia, 1978) no solo es el primer pommelier certificado de ... España, sino que también es quien trata de conectar la tradición sidrera vasca con los productores internacionales, como lo hizo en el reciente Sagardo Forum celebrado en San Sebastián.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  2. 2

    Los expertos opinan sobre el pulso entre Ernai y GKS
  3. 3

    «¿Te subirías a un avión sabiendo que el piloto no ha dormido en 22 horas?»
  4. 4

    Pongamos que hablo del donostiarra Joaquín
  5. 5 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife
  6. 6 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  7. 7

    El número de vascos que reducen su jornada para poder conciliar se duplica en cuatro años
  8. 8 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros
  9. 9

    «Como dirigente socialista, me avergüenza el GAL»
  10. 10

    «El fútbol es la excusa para pasar el puente en Donostia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Haritz Rodríguez: «Nuestra sidra es un tesoro y somos una referencia para el mundo»

Haritz Rodríguez: «Nuestra sidra es un tesoro y somos una referencia para el mundo»