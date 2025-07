Jueves, 24 de julio 2025, 11:39 Compartir

Kocina Kanalla Precio aproximado: PMC: 20-25€.

Cierra: Lunes y martes.

Dirección: Plaza Armerías, 12 (local 2) Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 246 908

Web: www.kocinakanalla.com

Instagram: @kocinakanalla

Una cocina que se sale de la norma, basada en hamburguesas di- vertidas, locas, especiales. Es lo que propone Kocina Kanalla, un proyecto ya consolidado en la capital guipuzcoana gracias a una propuesta gastronómica de inconfundible toque personal y de autor que, basada en las burgers gourmet y aglutinando sabores tanto locales como internacionales, pivota sobre el valor de la calidad.

Calidad que se halla en el producto, con un género cárnico madurado de primer nivel y con elaboraciones totalmente caseras, Y en el servicio, que nada tiene que ver con los valores del 'fast food', sino con una atención elegante, pausada, atenta y de buen trato. De miércoles a viernes ofrecen a los mediodía un menú del día compuesto por burger, un entrante y bebida.

No Se Pierda: Su 'burger del mes', de alma itinerante y extravagante; su burger Kanalla con hongos, queso Idiazabal ahumado, salsa de trufa y crema de yema curada-; o, en su carta de raciones, los All In Nachos o las Alitas Chupadedos. ¿De postre? Su tarta de queso.