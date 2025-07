Lunes, 28 de julio 2025, 14:00 Compartir

Opilla Horario: De 8.30 a 14.30 h. de lunes a domingo

Vacaciones: Navidad y Año Nuevo

Dirección: Gran Vía, 26. Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 278 185

WhatsApp: 670 657 825

Email: pasteleriaopillagros@gmail.com

Facebook: Pasteleria-Opilla

Instagram: @pasteleriaopillagros

No hay mejor manera de terminar una buena comida que con un dulce, por lo que los golosos no pueden dejar de visitar la Pastelería Opilla. Se adapta a cualquier necesidad del consumidor, ofreciendo múltiples combinaciones en sus raciones, tamaños y sabores. Además de los productos que elaboran artesanalmente (pastas, pastelitos de bocado, bollería artesanal, etc.), también cuentan con dulces delicias para ocasiones más especiales. A su vez, trabajan por encargo, teniendo la opción de pedir tu 'capricho' vía teléfono o WhatsApp.

Especialidades: Su tarta Dovi, con hojaldre caramelizado, nata y crema tostada; pero también otras tartas, como la de manzana, queso o Pantxineta. Pruebe también sus brazos de gitano y sus pastelitos.