El gran fresco del Atlántico llega desde Tenerife al Kursaal

I.B. Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:17 Comenta Compartir

El ronqueo de los cinco túnidos de Tenerife fue una espectacular actividad con posterior degustación con el chef Juan Carlos Clemente y el técnico del área de Pesca del Cabildo Insular de Tenerife, Agustín Espinosa, como artífices. Fue una de esas actividades en las que la sala de actividades se queda pequeña para tanta expectación. Fue un 'show' de lo más didáctico porque se pudo ver cómo los profesionales ronqueaban los túnidos y los transformaban en recetas de alta cocina.

El gran fresco del Atlántico llegó hasta Gastronomika para explicar a los asistentes cómo en las costas tinerfeñas conviven hasta cinco especies de túnidos: el rabil, el patudo o tuna, el bonito del norte o barrilote y el bonito listado, así como el peto.