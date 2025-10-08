Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los artífices de la actividad, junto con uno de los túnidos que ronquearon en directo

El gran fresco del Atlántico llega desde Tenerife al Kursaal

I.B.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:17

Comenta

El ronqueo de los cinco túnidos de Tenerife fue una espectacular actividad con posterior degustación con el chef Juan Carlos Clemente y el técnico del área de Pesca del Cabildo Insular de Tenerife, Agustín Espinosa, como artífices. Fue una de esas actividades en las que la sala de actividades se queda pequeña para tanta expectación. Fue un 'show' de lo más didáctico porque se pudo ver cómo los profesionales ronqueaban los túnidos y los transformaban en recetas de alta cocina.

El gran fresco del Atlántico llegó hasta Gastronomika para explicar a los asistentes cómo en las costas tinerfeñas conviven hasta cinco especies de túnidos: el rabil, el patudo o tuna, el bonito del norte o barrilote y el bonito listado, así como el peto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  2. 2 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  5. 5 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  6. 6

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  7. 7 Rescatan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  8. 8 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  9. 9

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  10. 10

    Denuncian «graves insultos» contra el alcalde y el PNV durante un concierto en fiestas de Urnieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El gran fresco del Atlántico llega desde Tenerife al Kursaal

El gran fresco del Atlántico llega desde Tenerife al Kursaal